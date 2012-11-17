ضرورت حمایت بانکها از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری پیش از ظهر شنبه در نشست مشترک با مدیرعامل بانک صادرات خوزستان به منظور هماهنگی بیشتر در روابط، اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان در سال 1370 با هدف ایجاد بستر مناسب به منظور استقرار صنایع و جذب سرمایه گذاری تاسیس گردید.

وی افزود: مطالعات منطقه ای امکان سنجی و مکانیابی شهرکها و نواحی صنعتی، تملک، پیگیری اخذ اسناد مالکیت شهرکها، طراحی سایتهای صنعتی، اجرای پروژه های عمرانی جهت آماده سازی اراضی و ایجاد امکانات زیر بنایی مورد نیاز با هدف سامان دهی بافت صنعتی استان از جمله فعالیتهای شرکت در زمینه شهرک سازی است.

طاهری تصریح کرد: در سالهای اخیر این شرکت در راستای تحقق اهداف و وظایف محوله خود فعالیتهای خود را علاوه بر شهرک سازی، در قالب رشد و توسعه فناوری نیز گسترش داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خوزستان دارای 71 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحتی بیش از هشت هزار هکتار جهت استقرار صنایع آماده سرمایه گذاری است، افزود: استان خوزستان به لحاظ میزان سرمایه ‌گذاران در شهرکهای صنعتی، سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست در کشور شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی و به ویژه بانکها در حمایت از سرمایه گذاران و بخش تولید به منظور رونق بخشی صنعت و معدن، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری سال تولید ملی نامگذاری شده است حمایت از بخش صنعت ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بانک صادرات با ارائه تسهیلات تاکنون توانسته فرصت های شغلی مناسبی در خوزستان ایجاد کند، گفت: به دنبال این هستیم ترتیبی اتخاذ شود تا واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بتوانند از تسهیلات این بانک برخوردار شوند.

طاهری تصریح کرد:واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی برای برخورداری از تسهیلات این بانک باید برنامه ریزی مناسبی در زمینه تولید و صادرات داشته باشند.

