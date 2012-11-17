شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز جاری بازار سهام معامله گران بورسی ۳۰۲ میلیون و ۳۹۱ هزار برگه سهم و حق تقدم را به ارزش ۸۵۴ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال در ۳۰ هزار و ۶۰۶ نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.در نتیجه این معاملات ارزش روز بازار به رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس در بازار امروز ۷۶ واحد پایین آمد و در رقم ۳۱ هزار و ۲۶۰ واحد رسید. شاخص ۳۰ شرکت بزرگ نیز ۱۳ واحد افت کرد، همچنین در بازار روز شنبه شاخص صنعت با کاهشی ۶۳ پله ای مواجه شد. در این روز شاخص بازار اول در حالی ۱۰۹ واحد افت کرد و در عدد ۲۵ هزار و ۱۹۳ واحد قرار گرفت که شاخص بازار دوم با رشدی ۲۱۴ واحدی مواجه شد و به عدد ۴۸ هزار و ۱۲ واحد رسید.



نمادهای فولاد مبارکه، سرمایه گذاری معادن و فلزات، ملی مس و سرمایه گذاری غدیر با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص، باعث افت این متغیر شدند. این در حالی بود که نمادهای پالایش نفت بندر عباس، مخابرات و پتروشیمی خارک با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص از افت بیشتر این متغیر جلوگیری کردند.





براساس این گزارش صدرنشینان بازار امروز نیز با بیشترین رشد قیمت نمادهای کنترل خوردگی تکین کو، کشاورزی و دامپروری مگسال، داروسازی روز دارو، قند شیرین خراسان، دوده صنعتی پارس، پشم شیشه ایران، نورد و قطعات فولادی، صنایع شیمیایی فارس، فروسیلیس ایران و قند ثابت خراسان بودند.

این در حالی بود که نمادهای کنتورسازی ایران، لیزینگ رایان سایپا، چینی ایران، ذغال سنگ نگین طبس، پگاه آذربایجان غربی، نیرو محرکه، بیسکویت گرجی، ایران خودرو دیزل، صنایع جوشکاب یزد و ایران ترانسفو با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.



بازار امروز با برتری نسبی تقاضا نسبت به عرضه به کار خود پایان داد. به این ترتیب که بالغ بر ۳۴ میلیون حجم تقاضای خرید ۱۰ نماد برتر بازار بود. صدر نشینی این جدول در اختیار پالایش نفت بندر عباس بود که تقاضای خریدی ۱۲ میلیون سهمی را داشت. فولاد خراسان نیز با بیش از دو میلیون صف خرید در رتبه دوم قرار گرفت. قند پیرانشهر، سرمایه گذاری امید، داروسازی روز دارو، پالایش نفت تبریز، قند شیرین خراسان، حفاری شمال، فولاد امیر کبیر کاشان و صنایع شیمیایی سینا نیز با بیشترین تقاضای خرید مواجه بودند.



در مقابل حجم عرضه ها در ۱۰ نماد برتر به ۶ میلیون سهم نیز نرسید. به این ترتیب طولانی ترین صف های فروش بازار متعلق به نمادهای گروه صنعتی ملی، آلومینیوم ایران، کنتورسازی ایران، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، داروسازی اسوه، صنعتی بهشهر، لیزینگ رایان سایپا، آلومتک، پارس دارو و داملران بود.



از ۳۰۵ میلیون برگه سهمی که در این روز داد و ستد شد بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای پالایش نفت بندر عباس، پلی اکریل، حفاری شمال، بانک ملت، فولاد مبارکه، بانک پاسارگاد و سرمایه گذاری ملت بود.