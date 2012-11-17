تنها 30 درصد اعتبارات بخش کشاورزی شهرستان ساری جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد بعد از ظهر شنبه در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان ساری در مجتمع فرهنگی ایثار افزود: دولت اعتبارات ویژه ای برای توسعه کشاورزی در مناطق اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: اعتبارات بخش کشاورزی شهرستان ساری در حوزه کشاورزی بالغ بر 130 میلیارد ریال بوده که به دلیل کم کاری بانکها و کشاورزان، تنها 30 درصد این تسهیلات جذب شده است.

رئیس شورای کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به وجود پتانسیل های بکر کشاورزی در مرکز استان، تصریح کرد: باید با اهتمام مدیران زمینه جذب سرمایه گذاران در این حوزه را فراهم کنیم.

حسینی نژاد در ادامه این جلسه با تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، خواستار تبیین اهداف قیام سالار شهیدان در مجالس عزاداری توسط وعاظ در خطابه ها شد و گفت: مسئولان باید منش و روحیه استکبارستیزی و دین باوری امام حسین را در خود تقویت کنند.

فرماندار ساری با اشاره به هفته کتابخوانی، خواستار ارتقا سرانه مطالعه شهرستان ساری شد و گفت: همکاری مدیران اجرایی برای بالا بردن این سرانه در استان ضروری است.

وی با تاکید بر حضور مستمر مدیران در جلسات مردمی، افزود: باید در این شرایط بد اقتصادی با ادبیات مناسب با مردم، روحیه امید را در شهروندان فراهم آوریم.

حسینی نژاد با اشاره به در پیش بودن هفته بسیج از مدیران ادارات خواست تا ضمن حضور در برنامه های گرامیداشت این هفته، به دیدار و یاری جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا در این هفته پرداخته و با اعضای ستاد هفته بسیج همکاری کنند.

وی با تاکید بر اجرایی شدن منویات رهبری در مقوله اقتصاد مقاومتی، خواستار مدیریت بیشتر روسای ادارات در شرایط کنونی به هزینه های اداری و عمرانی شد.

فرماندار ساری همچنین با بیان اینکه برخی افراد در قالب نامزدهای انتخاباتی اکنون فعالیتهای خود را در سطح منطقه آغاز کردند، گفت: نباید مدیران از فرد یا افراد خاصی در این جریان سیاسی حمایت کنند.

وی با تقدیر از شهردار و شورای اسلامی شهر ساری به واسطه فضاسازی صورت گرفته در مبلمان شهری ساری، گفت: مرکز استان در گذشته بسیار مظلوم واقع شده که امید است با تلاش مدیران شهری، آهنگ آبادانی در مرکز استان ادامه دار باشد.

فرماندار ساری با تاکید بر حفظ روحیه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، خواستار برخورد نیروی انتظامی با افراد بدحجاب در سطح شهر و رانندگان زن بدحجاب در حین رانندگی شد و گفت: وضعیت پوشش برخی زنان در مزارهای شهدا زننده بوده که باید با این افراد برخورد شود.

وی بیان داشت: اصناف و بازاریان باید با نظارت و جدیت بیشتری نسبت به جمع آوری ویترین های مبتذل و زننده در سطح کسبه ها اقدام کنند.

حسینی نژاد با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در مرکز استان، گفت: هنوز اثرات اولیه این طرح برای مردم ملموس نشده که باید در این زمینه مراقبت شود.

وی با بیان حادثه خیز بودن مازندران، از نهادهای امدادرسان و اجرایی خواست تا آموزشهای پیشگیرانه در مواقع بحران صورت دهند.

به گزارش مهر، اعضای شورای اداری شهرستان ساری پس از این مراسم از جانبازان قطع نخاعی مستقر در مجتمع فرهنگی ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران دیدار کردند.