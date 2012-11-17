تغییر منطقه همدان در آزمون سراسری بررسی کارشناسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در شورای آموزش و پرورش استان همدان، گفت: تغییر منطقه بدون دقت و کارشناسی دانش آموزان متوسط را از حضور در دانشگاه محروم می کند.

وی ادامه داد: بررسی رتبه های دانش آموزان استان و مقایسه آن با استان های منطقه و همجوار، مشخص خواهد کرد که آیا تغییر منطقه به نفع دانش آموزان استان خواهد بود یا باید اقداماتی چون درخواست الحاق دو استان دیگر به منطقه فعلی را داشت.

وی افزود: توجه به رشته هایی که بازار کار دارند و افزایش آنها به رشته های دانشگاهی استان نیز راهی برای افزایش شانس قبولی دانش آموزان است که نیاز به بررسی دارد.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود بر تدبیر و همکاری دستگاهها و استفاده از تمام امکانات برای فعالیت و حل مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی بهترین راه برای کم کردن هزینه ها همکاری دستگاه ها و استفاده از تمام امکانات در خدمت به مردم است.

آزاد خواستار بررسی وضعیت مدارس روستایی که امکان تبدیل سیستم گرمایشی از نفتی به سیستم گازی را دارند، شد تا اعتبار آن در بودجه سال آینده استان پیش بینی شود.