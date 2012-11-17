کارگاه آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ساوجبلاغ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط ز یست استان البرز با اعلام این خبر گفت: در این کارگاه آموزشی، محیط بانان روش های بیهوشی و زنده گیری جانوران وحشی رها شده در مکانهای مسکونی را فرا گرفتند.



حسن پسندیده افزود: کارشناسان در این کارگاه به ترشیح روش های ایجاد تعادل اکولوژیک حیات وحش، حفظ و احیاء گونه های جانوری و پیشگیری از تخریب زیستگاهها پرداختند.



وی اظهار داشت: بخشی از نکات آموزشی این کارگاه توسط "کریستین والدرز" از کشور اتریش در مورد مسائل زیست محیطی و جانوری بیان شد.

برنامه های آموزشی آشنایی با روش های زنده گیری حیوانات وحشی در مراکز مسکونی اجرا می شود



مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همایش آموزشی روش های زنده گیری وحوش رها شده در مکانهای مسکونی در اردوگاه فرهنگی ایثار ساوجبلاغ استان البرز گفت: در سالهای اخیر برخی افراد با رها سازی حیوانات وحشی در مناطقی از تهران، مشکلاتی برای مردم و این جانوران به وجود آوردند.



حسین محمدی اظهار داشت: مردم باید از زنده گیری وحوش خودداری کنند، ضمن آنکه بازگرداندن حیوانات وحشی به طبیعت موجب حفظ گونه های جانوری خواهد شد.



محمدی گفت : سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های آموزشی برای آشنایی محیط بانان با روش های زنده گیری حیوانات وحشی رها شده در مراکز مسکونی در برنامه کاری خود قرار داده است.



در کارگاه یک روزه آموزش زنده گیری وحوش رها شده در مکانهای مسکونی که با حضور صد تن از کارشناسان و محیط بانان سراسر کشور برگزار شد، روش های درمان حیوانات آسیب دیده و حفظ گونه های جانوری توسط "کریستین والدر" از کشور اتریش تشریح شد.



کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی خطرناک در البرز برگزار شد

معاونت محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان البرز با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقرار بالغ بر چهار هزار واحد صنعتی در استان البرز و ضرورت اعمال مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای حاصل از فعالیت های مختلف صنعتی و تولیدی به خصوص اتخاذ تمهیدات فنی مناسب برای کنترل، دفع و امحای پسماندهای خطرناک صنعتی، این کارگاه آموزشی با هدف ارائه اطلاعات مورد نیاز برای مدیران و کارشناسان این حوزه از روز سه شنبه آغاز شد و تا امروز ادامه داشت.



شینا انصاری افزود: مدیریت پسماندهای شهری و روستایی، مدیریت پسماندهای ویژه صنعتی، تبدیل پسماندهای ویژه به عادی، تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماندها، جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در مبدا تولید، فهرست مدون پسماندها، حد تشخیص و نحوه شناسه گذاری پسماندهای خطرناک، آشنایی با روش های دفع نهایی پسماندهای ویژه، نگهداری، دفن و زباله سوزی از اهم موضوعات مورد بحث در این دوره آموزشی تخصصی بود.



به گفته انصاری این کارگاه با حضور مدیران و کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج و مسئولان واحدهای صنعتی در محل دانشگاه محیط زیست برگزار شد.

مدرسه سبز استان البرز معرفی شد



رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ گفت: دبستان پسرانه شهید صدوقی این شهرستان به عنوان مدرسه سبز استان البرز معرفی شد.



حمیدرضا لشکری افزود: داشتن شاخص هایی همچون تلاش برای فرهنگ سازی حراست و حفاظت از محیط زیست در بین دانش آموزان و اولیاء ، آموزش تفکیک زباله ، بازیافت ،استفاده بهینه از سیستم گرمایشی و سرمایشی و صرفه جویی در انرژیِ از جمله دلایل انتخاب این مدرسه است.

