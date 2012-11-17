کارگاه آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ساوجبلاغ برگزار شد

حسن پسندیده افزود: کارشناسان در این کارگاه به ترشیح روش های ایجاد تعادل اکولوژیک حیات وحش، حفظ و احیاء گونه های جانوری و پیشگیری از تخریب زیستگاهها پرداختند.
وی اظهار داشت: بخشی از نکات آموزشی این کارگاه توسط "کریستین والدرز" از کشور اتریش در مورد مسائل زیست محیطی و جانوری بیان شد.
برنامه های آموزشی آشنایی با روش های زنده گیری حیوانات وحشی در مراکز مسکونی اجرا می شود
مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همایش آموزشی روش های زنده گیری وحوش رها شده در مکانهای مسکونی در اردوگاه فرهنگی ایثار ساوجبلاغ استان البرز گفت: در سالهای اخیر برخی افراد با رها سازی حیوانات وحشی در مناطقی از تهران، مشکلاتی برای مردم و این جانوران به وجود آوردند.
حسین محمدی اظهار داشت: مردم باید از زنده گیری وحوش خودداری کنند، ضمن آنکه بازگرداندن حیوانات وحشی به طبیعت موجب حفظ گونه های جانوری خواهد شد.
محمدی گفت : سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های آموزشی برای آشنایی محیط بانان با روش های زنده گیری حیوانات وحشی رها شده در مراکز مسکونی در برنامه کاری خود قرار داده است.
در کارگاه یک روزه آموزش زنده گیری وحوش رها شده در مکانهای مسکونی که با حضور صد تن از کارشناسان و محیط بانان سراسر کشور برگزار شد، روش های درمان حیوانات آسیب دیده و حفظ گونه های جانوری توسط "کریستین والدر" از کشور اتریش تشریح شد.
کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی خطرناک در البرز برگزار شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ گفت: دبستان پسرانه شهید صدوقی این شهرستان به عنوان مدرسه سبز استان البرز معرفی شد.
حمیدرضا لشکری افزود: داشتن شاخص هایی همچون تلاش برای فرهنگ سازی حراست و حفاظت از محیط زیست در بین دانش آموزان و اولیاء ، آموزش تفکیک زباله ، بازیافت ،استفاده بهینه از سیستم گرمایشی و سرمایشی و صرفه جویی در انرژیِ از جمله دلایل انتخاب این مدرسه است.
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