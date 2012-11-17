نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در سیریک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیاری بعدازظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب این شهرستان که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و دهه محرم الحرام در کتاب خانه عمومی شهر سیریک برگزار می شود گفت: کتاب از دیرباز حافظ و احیا کننده تفکر و اندیشه های والا و منبع عظیمی بوده است که طالبان علم و اندیشه را سراب کرده و امروز کتاب می تواند به عنوان یک وسیله مطمئن و کار آمد در بهینه سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

اسفندیاری اظهارداشت: کتاب می تواند در راه شکوفایی و بالندگی افراد وجوامع نقش بنیا د ین ایفا کند و به مطالعه کننده در شناخت راه و روش های درست و نادرست کمک کند.

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه های ارزیابی رشد توسعه فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتاب خوانی مردم آن مرز و بوم است اظهار داشت: هر چه در حوزه فرهنگ کار شود باز هم کم است و مهمترین وظیفه دستگاههای فرهنگی ارتقای جایگاه مطالعه و اهمیت دادن به کتاب و در راس همه کتابها قرآن را مهمترین الگوی کامل کتاب های دنیا معرفی و استفاده کنیم.

فرماندار سیریک بیان کرد:موضوع کتاب در رشد حیات اجتماعی تاثیر بسزایی دارد و روح یک جامعه در پر تو این مهم بارور می شود و به همین دلیل میراث فرهنگی و تمدن اسلامی همیشه مملو از کتابهای بزرگانی است که افتخار جامعه

بشری بوده و همه همت اولیای دین اسلام بر این بوده است که بندگان خدا را به سوی روشنایی کتاب رهنمود سازند.

این مسئول یاد آور شد: کتاب را گنجینه فرهنگی ارزشمندی عنوان کرد و نقش ارزشمند کتاب و اهمیت تولید کتاب به اندازه ای است که باید در بخشی حمایتی برای تولید کنندگان ،نویسندگان و پدید آورندگان کتب مختلف شرایط خاص در نظر بگیریم تا بدون دغدغه خاطر بتوانند آثار فاخری را منتشر کنند.

اسفندیاری اضافه کرد: بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و محرم الحرام نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی مکتب الزهراء (س ) با بیش از 12 هزار جلد کتاب و هزار و 500 عنوان کتاب در کتابخانه عموم سیریک با 30 درصد تخفیف در دو نوبت صبح 8 الی 12 و عصرها 14 الی 21 برای بازدید علا قمندان دایر است که در این نمایشگاه کتاب هایی در زمینه های رمان تاریخ، خانوادگی، پزشکی،علمی، ادبیات و شعر، مذهبی همراه محصولات فرهنگی متنوع به مدت 11 روز دایر است.