زخمی و شهید شدن 9 زائر ایرانی در انفجار سامراء

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در این انفجار که در مسیر بین سامراء و بغداد در منطقه امامزاده سید محمد رخ داده است تعدادی از زائران ایرانی دچار سانحه شدند.

وی افزود: کاروانی که دچار سانحه شده از شهر تبریز عازم کربلا بوده اند که در ایست و بازرسی مورد حمله قرار گرفتند.

به گفته مدیر کل عتبات عالیات، سازمان حج و زیارت، مجرحان این حادثه در بیمارستان شهر بلد بستری شده اند.

وی گفت: اسامی مجروحان و شهدا هنوز مشخص نیست اما براساس گزارشات رسیده زائری که به شهادت رسیده خانم بوده است.