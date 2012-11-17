  1. جامعه
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

زخمی و شهید شدن 9 زائر ایرانی در انفجار سامراء

زخمی و شهید شدن 9 زائر ایرانی در انفجار سامراء

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: طی انفجاری که در سامراء رخ داد یک زائر زن ایرانی شهید و ۸ نفر نیز مجروح شدند.

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در این انفجار که در مسیر بین سامراء و بغداد در منطقه امامزاده سید محمد رخ داده است تعدادی از زائران ایرانی دچار سانحه شدند.
 
وی افزود: کاروانی که دچار سانحه شده از شهر تبریز عازم کربلا بوده اند که در ایست و بازرسی مورد حمله قرار گرفتند.
 
به گفته مدیر کل عتبات عالیات، سازمان حج و زیارت، مجرحان این حادثه در بیمارستان شهر بلد بستری شده اند.
 
وی گفت: اسامی مجروحان و شهدا هنوز مشخص نیست اما براساس گزارشات رسیده زائری که به شهادت رسیده خانم بوده است.
کد مطلب 1745992

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