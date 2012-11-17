داوران جشنواره تئاتر معلولان خزر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قطب الدین صادقی، کمال الدین شفیعی و مهدی رمضانی به عنوان اعضای هیئت داوران دومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان خزر انتخاب شدند.



طبق احکام صادره از سوی دبیر جشنواره دکتر سید سعید آرام، هیئت داوران مرحله اول باید از بین 59 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره، نمایش های برتر را جهت حضور در مرحله نهایی دومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان خزر که از 25 تا 28 دیماه سالجاری با حضور گروه های نمایشی استانهای مازندران، گلستان، گیلان، سمنان و خراسان شمالی در شهر ساحلی بابلسر برگزار می‌شود، معرفی کنند.



طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، از مجموع 59 نمایش دریافتی، 29 اثر مربوط به مازندران، 19 نمایش از گیلان و 11 نمایش دیگر از استانهای گلستان، سمنان و خراسان شمالی است.



منتخبان دومین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولان خزر به جشنواره بین‌المللی تئاتر مهرآیین راه خواهند یافت.















