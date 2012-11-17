هشتمین دور نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان با واتیکان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دور از گفتگوها که از 28 آبان لغایت دوم آذرماه سال جاری در رم برگزار می شود، هیئتی از سوی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر خرمشاد رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شرکت خواهند داشت.

مفهوم عدالت از نگاه اسلام و مسیحیت، عدالت در سطح فردی، عدالت در سطح نهادهای اجتماعی و واحدهای مختلف جامعه و عدالت در سطح تمامی جامعه بشری از محور های موضوعی این نشست به شمار می رود.

در دور هفتم از این نشست‌ها که طی روزهای 17 تا 19 آبان ماه 1389 با حضور کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان به میزبانی مرکز گفتگوی ادیان در سالن اجتماعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، شرکت کنندگان به موضوع «نقش دین در جامعه امروز» پرداختند.