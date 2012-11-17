لزوم جلوگیری از ایجاد بازار سیاه بلیط دیدار سپاهان – استقلال

علیرضا جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هیئت فوتبال اصفهان برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه فروش بلیت برای بازی تیم های استقلال و سپاهان اظهار داشت: بلیت هواداران تیم فوتبال استقلال تهران از صبح امروز در سه محل فروش بلیت عرضه شده و مشکلی در فروش بلیت وجود نداشته است.

وی ادامه داد: محل های عرضه بلیت این دیدار از ارائه بیش از دو بلیت به هر یک از هواداران استقلال خودداری کردند تا با ایجاد بازار سیاه احتمالی در زمینه فروش بلیط مبارزه کنند.

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان تصریح کرد: این هیئت برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای جلوگیری از فروش بلیط در محوطه اطراف ورزشگاه فولادشهر انجام داده و تلاش کرده‌ایم که از ایجاد بازار سیاه در محوطه اطراف ورزشگاه خودداری کنیم.

وی اضافه کرد: درب‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان از ساعت 12 روز یکشنبه باز می‌شود و طبق مصوبه شورای تامین استان اصفهان تنها 10 درصد از سکوهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان به هواداران تیم استقلال اختصاص خواهد یافت.