اهدای 20 هزار جلد کتاب به شهروندان ساروی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر شنبه در مراسم رونمایی و اهدای 20 هزار جلد کتاب در مدرسه ابتدایی دخترانه شاهد ساری اظهار داشت: رونمایی و اهدای کتاب گامی برای تحقق سند نهضت مطالعه مفید است.



وی افزود: یکی از مشکلات زندگی بشری ترافیک بوده و در صورتی این معضل حل می شود که افراد علمی تر برخورد کنند.



آقامیری گفت: کتاب ترافیک را در کاریکاتور نقاشی کنیم در راستای حل مشکل ترافیک مرکزاستان رونمایی و در میان دانش آموزان مدارش شهرستان توزیع شده تا گره های کور ترافیکی را در این شهرستان برطرف سازیم.



وی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد جامعه را بانوان تشکیل می دهند گفت: مجتمع فرهنگی و پارکی که در شان بانوان باشد در استان وجود ندارد.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز مازندران در این نشست خواستار تشکیل کمیته فنی کنترل ترافیک در مازندران شد.



سرهنگ قاسیمان با بیان اینکه مقوله ترافیک از جمله مسائلی است که گریبانگر هر شهری شده گفت: نقش آموزش در این راستا بسیار حائز اهمیت بوده و آموزش سبب تغییر نگرش افراد می شود.



وی افزود: در صورتی که قصد داریم جامعه قانونمند داشته باشیم باید مسائل راهنمایی و رانندگی و ترافیک را به نسل جدید جامعه آموزش دهیم.