پنج نمایشگاه کتاب در پنج مسجد بزرگ کرج دایر شد

حجت الاسلام حسین پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های این اداره در دهه محرم گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج پنج نمایشگاه کتاب در پنج مسجد بزرگ کرج با تخفیف 70 درصدی برگزار کرده است.

وی افزود: این نمایشگاه ها به همت واحد کانونهای مساجد دایر شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج با برشمردن محل های برگزاری این نمایشگاه ها ادامه داد: مسجد جامع رجائی شهر، مسجد قائم عظیمیه، مسجد حجت عظیمیه میدان اسبی، مسجد جامع حجت ابن الحسن میدان امام خمینی (ره) و مسجد امام علی (ع) شهرک اوج از جمله پنج مسجدی است که در دهه اول ماه محرم در آن کتاب عرضه می شود.

این نمایشگاه ها از 25 آبان ماه گشایش یافته و تا 6 آذرماه نیز دایر است.