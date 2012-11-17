مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صیاد حیدری صبح شنبه در آئین برگزاری انتخابات مجمع هیئت ووشوی استان سمنان که در اداره تربیت بدنی استان سمنان برگزار شد، با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو، افزود: این مسابقات اسفند ماه امسال در بخش بانوان در اصفهان و در بخش آقایان در تهران انجام می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 60 هزار ورزشکار در این رشته ورزشی در کشور ساماندهی شدند، اظهار داشت: وضعیت ورزشکاران ووشو در کشور مطلوب است.

حیدری از ساماندهی افراد انتخاب شده برای تیم ملی در مسابقات برون مرزی در اردیبهشت و خرداد سال آینده خبر داد و گفت: این مسابقات لیگ در حوزه های لیگ برتر، بانوان، جوانان و دسته یک، بر گزار شده است و تا اسفندماه ادامه دارد.

دبیر فدراسیون ووشو کشور با اشاره به موفقیت های تیم های ملی ووشو در سالجاری، به کسب رتبه دوم جوانان و بزرگسالان کشور در مسابقات آسیایی و جهانی اشاره و تصریح کرد: استان سمنان از ظرفیت خوبی در این رشته ورزشی برخوردار است که باید با بهرمندی از آنها وضعیت خود را بهبود بخشد.

حیدری با بیان اینکه ووشوی استان سمنان در رتبه هجدهم کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: روند رو به رشد این رشته ورزشی در استان سمنان مطلوب است.

در انتخابات مجمع رئیس هیئت ووشوی استان سمنان، مرتضی نبوی، با کسب تمام 17 رای این مجمع، چهارسال به عنوان رئیس هیئت ووشو استان انتخاب شد.