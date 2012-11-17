برخوردهای رادیکالی در حوزه فرهنگ موجب اصلاح و ارشاد نمی شود

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل نخستین جلسه شورای نظارت بر فعالیت موسسات و مراکز فرهنگی و هنری شهرستان کرج خبر داد و گفت: با عنایت به تعداد بالای مراکز و موسسات فرهنگی هنری شهرستان کرج و پراکندگی جغرافیایی و موضوعی این مراکز و موسسات و گستردگی وظایف و ماموریتهای این اداره تشکیل شورای نظارت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به هجمه همه جانبه دشمن در حوزه فرهنگ و تدبیر عالمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری از این هجمه ( شبیخون فرهنگی) بر همه ما واجب است که با حساسیت و دقت نظر، حوزه فعالیتهای فرهنگی را رصد کرده و مانع از نفوذ دشمن و سوء استفاده از این مراکز برای رسیدن به مقاصد شان شویم.

زودبین ادامه داد: شیوه نظارت در حوزه فرهنگی و نحوه برخورد ناظران این اداره کاملا" فرهنگی است زیرا که در حوزه فرهنگ برخوردهای رادیکالی جواب عکس داده و موجب اصلاح و ارشاد نمی شود.

وی در پایان افزود: این نوع برخورد تا زمانی است که ما با جرایم سازمان یافته فرهنگی مواجه نیستیم و در خصوص جرایم سازمان یافته فرهنگی برخوردهای شدید و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.