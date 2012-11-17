ادامه حملات ارتش سوریه به تروریستهای مسلح خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، ارتش سوریه در درگیری با گروههای مسلح در مناطق البویضه الشرقیه، آبل و القصیر در حومه حمص علاوه بر به هلاکت رساندن تعدادی از تروریستها، تجهیزات جنگی آنان را نیز منهدم کرد.

ارتش سوریه همچنین در مناطق الورشه،بستان الدیوان، باب الترکمان، باب هود، الصفصافه در شهر حمص به گروههای تروریستی حمله و خسارات سنگینی به آنان وارد کرد.

در این عملیات ارتش سوریه تعدادی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله عمر جدوع العبید با تابعیت سعودی و محمد الریانی، و صالح محمد الحاسی با تابعیت لیبیایی،ونیز خالد مندو و کسار عطیه اهل سوریه را به هلاکت رساند.

در حومه الحسکه نیز ارتش سوریه با حمله به گروههای تروریستی، تجهیزات جنگی آنان را منهدم کرد و تعدادی از تروریستها را نیز از پا درآورد.

در حومه حماه نیز ارتش سوریه با گروههای تروریستی در نزدیکی مناطق باب الطاقه و الغاب درگیر شد و ضمن به هلاکت رساندن یکی از تروریستها و زخمی کردن تعدادی دیگر، ادوات آنها را نیز منهدم کرد.

در القصور در حماه نیز تروریستها با منفجر کردن بمبی، تعدادی از مردم را زخمی کردند. در جاده حلب به حماه ، نیروهای ارتش سوریه یک بمب کارگذاشته شده از سوی گروههای تروریستی را منهدم کردند.

در منطقه الحسینیه در دیرالزور ارتش سوریه ضمن درگیری با گروههای تروریستی که دست به تخریب و قتل می زدند، خسارات سنگینی به آنها وارد کرد.

یک منبع مسئول گفت : در این درگیری ها تعدادی از افراد مسلح زخمی و تعدادی دیگر از جمله محمود الهادی کشته شدند.در اثر اختلافات میان گروههای تروریستی در منطقه الحسینیه، دو تروریست به نام عمر الجراح و یاسر القاطع کشته شدند.

همچنین در نزدیکی میدان غسان عبود در دیرالزور ارتش سوریه با گروههای مسلح درگیر شد و سه نفر از آنها را پا درآورد.

در الرقه، ارتش سوریه یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه دبسی عفنان را خنثی کرد و تعدادی از تروریستها از جمله موسی الحسن و منصور البریج را به هلاکت رساند.

ارتش سوریه به مرکز تجمع تروریستها در منطقه دبسی عفنان حمله کرد و تعدادی از تروریستها را کشت و برخی دیگر را زخمی کرد.

در حومه ادلب، ارتش سوریه با گروههای مسلح درگیر و تعدادی از ادوات تروریستها را در مناطق سراقب، تفتناز،حارم و معره النعمان تخریب کرد.

در شهر سراقب،نیروهای مسلح سوریه به محل تجمع تروریستها در این شهر حمله کردند و علاوه بر انهدام برخی ادوات آنها تعدادی را به هلاکت رساندند.

در میدان الدله در نزدیکی شهر معره النعمان، واحدهایی ارتش سوریه با گروههای مسلح درگیر شدند و تعدادی از تروریستها را زخمی کردند و برخی دیگر را نیز به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر منابع وابسته به ارتش سوریه اعلام کردند: گروههای مسلح، منازل مردمی در منطقه الطارمه در شهر حارم را با موشک و خمپاره هدف قرار دادند که در نتیجه آن شماری از ساکنان این منطقه کشته شدند که در بین آنها تعدادی زن و کودک وجود دارد.

در حومه دمشق نیز ارتش سوریه با گروههای مسلح در منطقه النشابیه در حومه دمشق درگیر شد که در نتیجه این درگیری ها تعدادی کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

در منطقه الملیحه در حومه دمشق نیز ارتش سوریه با گروههای مسلح درگیر شد و تعدادی از تروریستها را از پا درآورد و برخی دیگر را زخمی کرد.

در منطقه التضامن در دمشق نیز ارتش سوریه با گروههای تروریستی درگیر شد و تعداد زیادی از افراد آن را از پا درآورد.

در اثر حملات ارتش سوریه، تعدادی از تروریستها به منطقه یلدا فرار کردند و سلاح و مهمات خود را بر زمین گذاشتند.در مزارع القابون در دمشق، نیز ارتش سوریه تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساند.

ارتش سوریه در حلب و حومه آن نیز با گروههای مسلح درگیر شد و تعدادی از آنها را کشت و برخی دیگر را زخمی کرد.