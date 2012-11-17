جامعه سازی مهم ترین رسالت امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان اظهارداشت: علی رغم گذشت 34 سال از انقلاب و علی رغم تاکیدات امام(ره) و مطالبه رهبری فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک اصل بر زمین مانده است.

وی با بیان اینکه پرداختن نظری و تئوری برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر کفایت نمی کند، بیان داشت: باید آسیب ها شناخته شود و در عمل این فریضه را اجرا کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای پیاده سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید از نوع نرم هزینه کرد، تصریح کرد: برای عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر تشکیلات و زمینه فکری مهیا است اما در حوزه نرم با مشکل مواجهه هستیم.

نظری با بیان اینکه در حوزه نرم باید عزم و اراده جدی وجود داشته باشد، ادامه داد: در راستای اجرای این فریضه باید اعتبار و آبرو خود را بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه برای آمران به معروف و ناهیان از منکر باید امنیت کامل فراهم شود، افزود: بستر امنیت باید با حمایت دستگاه های اجرایی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه فراهم باشد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بر حمایت معنوی از موضوع امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: متولیان فرهنگی باید هوشیار باشند تا بستر منکرات را در جامعه فراهم نکند.