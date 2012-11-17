مدیر کل تشریفات ریاست جمهوری برکنار شد/ مبینی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله مبینی با حکم رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مدیر کل تشریفات ریاست جمهوری منصوب شد. پیش از این مجتبی سروش پور عهده دار این سمت بود.

به گزارش مهر، اسفندیار رحیم ‌مشایی رئیس دفتر رئیس‌ جمهور بهمن ماه سال 88 طی حکمی مجتبی سروش‌پور را به عنوان مدیرکل تشریفات ریاست جمهوری منصوب کرد.

وی پیش از آن سمت مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست‌ جمهوری را برعهده داشت.

مبینی پیش از این معاون دفتر معاون اول و سرپرست اداره کل برنامه ریزی مراسم و تشریفات ریاست جمهوری بوده است.

سروش پور در برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد معاون تشریفات ستاد برگزاری اجلاس را برعهده داشت.