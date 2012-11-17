  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

برای دیدار با پرسپولیس/

تیم ذوب‌آهن صبح یکشنبه عازم تهران می‌شود

تیم ذوب‌آهن صبح یکشنبه عازم تهران می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: کاروان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای دیدار با پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور صبح یکشنبه عازم تهران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ذوب‌آهن با پرواز ساعت 9 صبح روز یکشنبه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را به مقصد تهران ترک خواهند کرد.

بازیکنان ذوب‌آهن بعد از آن در هتل آکادمی تهران مستقر می‌شوند و خود را برای دیدار روز دوشنبه مقابل پرسپولیس آماده می‌کنند.

با وجود اینکه ذوبی‌های پیش از ظهر فردا به تهران می‌رسند، در تهران هیچ جلسه تمرینی برگزار نخواهند کرد و تنها عصر فردا در محوطه اطراف هتل تمرین سبکی برگزار خواهند کرد.

جلسه ویژه برگزاری این مسابقه ظهر فردا برگزار می‌شود و نشست خبری این بازی نیز از ساعت 14 فردا یکشنبه در تهران برگزار خواهد شد.

بازیکنان ذوب‌آهن از ساعت 13:30 امروز در ورزشگاه ملت اصفهان آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار با پرسپولیس را برگزار کردند.

ذوب‌آهن فردا همه بازیکنان خود را به همراه خواهد داشت و بدون غایب اصفهان را به مقصد تهران ترک می‌کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت 17:30 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1746019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها