به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ذوب‌آهن با پرواز ساعت 9 صبح روز یکشنبه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را به مقصد تهران ترک خواهند کرد.

بازیکنان ذوب‌آهن بعد از آن در هتل آکادمی تهران مستقر می‌شوند و خود را برای دیدار روز دوشنبه مقابل پرسپولیس آماده می‌کنند.

با وجود اینکه ذوبی‌های پیش از ظهر فردا به تهران می‌رسند، در تهران هیچ جلسه تمرینی برگزار نخواهند کرد و تنها عصر فردا در محوطه اطراف هتل تمرین سبکی برگزار خواهند کرد.

جلسه ویژه برگزاری این مسابقه ظهر فردا برگزار می‌شود و نشست خبری این بازی نیز از ساعت 14 فردا یکشنبه در تهران برگزار خواهد شد.

بازیکنان ذوب‌آهن از ساعت 13:30 امروز در ورزشگاه ملت اصفهان آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار با پرسپولیس را برگزار کردند.

ذوب‌آهن فردا همه بازیکنان خود را به همراه خواهد داشت و بدون غایب اصفهان را به مقصد تهران ترک می‌کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت 17:30 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.