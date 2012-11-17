به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ذوبآهن با پرواز ساعت 9 صبح روز یکشنبه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را به مقصد تهران ترک خواهند کرد.
بازیکنان ذوبآهن بعد از آن در هتل آکادمی تهران مستقر میشوند و خود را برای دیدار روز دوشنبه مقابل پرسپولیس آماده میکنند.
با وجود اینکه ذوبیهای پیش از ظهر فردا به تهران میرسند، در تهران هیچ جلسه تمرینی برگزار نخواهند کرد و تنها عصر فردا در محوطه اطراف هتل تمرین سبکی برگزار خواهند کرد.
جلسه ویژه برگزاری این مسابقه ظهر فردا برگزار میشود و نشست خبری این بازی نیز از ساعت 14 فردا یکشنبه در تهران برگزار خواهد شد.
بازیکنان ذوبآهن از ساعت 13:30 امروز در ورزشگاه ملت اصفهان آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار با پرسپولیس را برگزار کردند.
ذوبآهن فردا همه بازیکنان خود را به همراه خواهد داشت و بدون غایب اصفهان را به مقصد تهران ترک میکند.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس تهران و ذوبآهن اصفهان از ساعت 17:30 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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