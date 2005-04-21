به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر لاريجاني در ادامه سفر به استان هرمزگان پيش از ظهر امروز در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس به تبيين مواضع خود در خصوص مديريت اجرايي كشور در چهار سال آينده پرداخت و به برخي از پرسش‌هاي آنان پاسخ گفت .

لاريجاني در پاسخ به سوالي در خصوص رويكرد «دولت اميد» درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي و مافياي قدرت گفت : مهندسي جديد اقتصاد كشور بايد بر پايه سرعت دادن به چرخه توليد و رقابتي كردن آن، اشتغال‍زايي، كوچك كردن دولت و تقويت نقش نظارتي آن و حذف مقررات دست و پاگير قرار گيرد .

وي افزود : ديگر نبايد اجازه دهيم افرادي با استفاده از قدرت سياسي وارد عرصه اقتصادي شوند و حصار خيانت براي خود درست كنند.

عضو شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد اجازه نمي‌دهم هيچ‌يك از مديران سياسي وارد عرصه اقتصادي شوند .

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري در خصوص رويكرد «دولت اميد» به اقتصاد و توسعه گفت : در اقتصاد اسلامي مردم بايد مشاركت داشته باشند و اجازه ندهيم اقتصاد كشور سوسياليستي و سرمايه‌داري شود. در اقتصاد اسلامي همه در برابر قانون يكسانند، سمت‌گيري اقتصاد به سوي محرومين است، رقابت وجود دارد، شكاف طبقاتي كم است، و دسترسي افراد جامعه به حكومت و خدمات علي‌السويه است و ايجاد عدالت با توزيع فقر ممكن نيست بلكه بايد زمينه پيشرفت زندگي مردم را در همه عرصه‌ها فراهم كنيم.

وي افزود: در بهداشت عمومي، بدنبال فراگير كردن بيمه در ميان مردم و توجه ويژه به قشر بازنشستگان هستيم و ارائه بسته‌هاي سلامت با يارانه به مردم از برنامه‌هاي «دولت اميد» است .

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره تعدد كانديداهاي اصولگرا و تاثير حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات گفت : من هم موافقم اصولگرايان به كانديداي واحد برسند و اميدوارم اين اتفاق بيافتد .

وي افزود: ضمن احترام به هاشمي رفسنجاني كه از سرمايه‌هاي عظيم كشورند بايد عرض كنم نگاه من به اداره امور كشور متفاوت با ايشان است و از طرفي آقاي هاشمي گفته‌اند :«اگر نيروهاي اصولگرا وحدت پيدا كنند من نمي‌آيم، مگر شرايط استثنايي باشد .»

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري درباره تركيب كابينه خود گفت : افراد متخصص با تجربه، شجاع و پاكدامني را در كابينه آقايان خاتمي، هاشمي و موسوي سراغ دارم و براي من خدمت به مردم بدون جنجال و هياهو مهم است نه گرايش سياسي و البته نسل جوان را نيز در مديريت سياسي كشور به كار خواهم گرفت .

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري درباره هزينه تبليغاتي خود گفت: من يك استاد دانشگاه هستم؛ هيچ هزينه‌اي را براي تبليغات ندارم اگر كانديداي شوراي هماهنگي شوم شوراي هماهنگي بايد هزينه تبليغات را بپردازد .

دكتر لاريجاني در خصوص رويكرد علمي و آموزشي «دولت اميد» گفت : احياي منزلت اساتيد دانشگاه و معلمان و بهبود معيشت آنان و همچنين تغيير در شرايط آموزش و پذيرش دانشجو مهم‌ترين اولويت «دولت اميد» در اين زمينه است. در شيوه فعلي جذب دانشجو، دانش‌آموزان فقط ياد مي‌گيرند تست بزنند علم اموزي در مرتبه بعدي است و به نظر من كنكور تستي غلط است .

بنابراين گزارش دكتر لاريجاني صبح امروز نيز با حضور در جمع مردم بندر «خمير» يكي ديگر از شهرهاي استان هرمزگان بر توسعه و پيشرفت اين منطقه تاكيد كرد و گفت : براي تبديل بندر «خمير» به سكوي صادرات از نيرو و توان جوانان و نخبگان بومي بهره خواهم گرفت و با در پيش گرفتن راهكارهاي درست و قانوني و فعاليت‌هاي مولد، قاچاق كالا را محدود خواهم ساخت. وي همچنين بر ايجاد صنايع كوچك، جانبي و تبديلي در منطقه تاكيد كرد .