آمریکا از استقرار موشکهای "پاتریوت" در مرز سوریه حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ،در پی درخواست هفته های گذشته مقامات ترکیه مبنی بر استقرار سیستمهای ضد هوایی " پاتریوت " ناتو در مرزهای این کشور با سوریه، " لئون پانتا " وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد آمریکا با این درخواست ترکیه موافق است.

پانتا گفت : آنها از ما درخواست استقرار موشکهای پاتریوت را مطرح کرده اند و ما در حال رایزنی هستیم تا ببینیم چه کاری می توان برای آنها انجام دهیم و امیدواریم که بتوانیم چنین کمکی را به آنها ارائه کنیم.



دولت ترکیه در راستای سیاستهای خصمانه اش علیه دولت سوریه در هفته های گذشته بدون اینکه حریم هوایی این کشور توسط سوریه نقض شده باشد، از ناتو درخواست کرده است تا سیستمهای ضد هوایی پاتریوت خود را در مرزهای ترکیه با سوریه مستقر کند.