فرهاد پوربصیر کارگردان و تهیه کننده‌ای که این مجموعه را در 15 قسمت 40 دقیقه‌ای به زبان آذری ساخته، در گفتگو با مهر با اشاره به پخش مجموعه در دهه اول ماه محرم از سیمای آذری، اظهار کرد: "حسینیه دلریش" در کاروانسرایی تاریخی واقع در شهرستان رباط کریم تولید شده است. این برنامه در قالب ترکیبی- نمایشی و به تبعیت از سنت هر ساله مردم ایران که در ایام محرم به صورت خودجوش تکیه‌ها را در اماکن مختلف برپا می‌کنند، تولید شده است.

وی با اشاره به حضور دو شخصیت اصلی در بخش نمایشی این برنامه، افزود: به طور معمول فردی ریش‌سفید به عنوان گرداننده برنامه‌ها در حسینیه حضور دارد که عبدالله بحرالعلومی نویسندگی و بازیگری در این نقش را بر عهده داشته است. از سوی دیگر این ریش‌سفید، از میان حاضران در حسینیه، فرد جوانی را انتخاب می‌کند تا این وظیفه را به مرور به وی محول کند که نقش این جوان را نیز وحید آقاپور ایفا کرده است.

تهیه‌کننده "حسینیه دلریش" در ادامه با اشاره به تصویربرداری بخش‌های نمایشی این برنامه در دکورهای متنوع شهرک سینمایی غزالی، خاطرنشان کرد: کارگردانی هنری این برنامه را محمدعلی نوروش برعهده داشته و دو بازیگر یاد شده در طول 15 برنامه به تعریف داستان حماسه حرکت امام حسین (ع) به سمت کربلا می‌پردازند و در هر برنامه برای آشنایی مخاطب با یاران امام (ع) یک نفر از آنها را انتخاب کرده و در فضایی تاریخی و نمایشی توضیحاتی درباره او ارایه می‌کنند و داستان کوتاهی از آن شخصیت به نمایش درمی‌آید.

حضور کارشناسان مذهبی برای غنای برنامه

تهیه‌کننده و کارگردان ویژه‌برنامه محرم سیمای آذری، سخنرانی کارشناس مذهبی را از دیگر آیتم‌های این برنامه ذکر کرد و افزود: در این بخش کارشناسان مذهبی از جمله حجج الاسلام رسول جوادی نسب، سید حسین سجادی تبار، سیف الله مدبر و حسن عالی زاده به توضیح و تبیین حرکت ظلم ستیز امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان در جمع عزاداران حاضر در حسینیه می‌پردازند.

پوربصیر نوحه خوانی و شعرخوانی را از دیگر بخش‌های این برنامه عنوان و اظهار کرد: دو بخش نوحه‌خوانی در برنامه پیش‌بینی شده که طی آن مداحان شناخته و خوش صدای آذری زبان از جمله عوض ملکی، شهروز حبیبی، حسن حبیبی و داود بیدق داری در وصف امام حسین و واقعه عاشورا نوحه‌خوانی می‌کنند. در بخش شعرخوانی نیز، شاعران شناخته‌شده آذری از جمله حاج داود صادقی، سید تقی سیفی اردبیلی و بیت‌الله جعفری سروده‌های خود را در رثای نهضت عاشورا و حماسه‌سازی‌های امام حسین (ع) و یاران عاشورایی‌اش ارایه می‌کنند.

وی در پایان گفت: شهباز دولت نژاد، مسعود رحیم پور، مرتضی لاهوتی و بهار کریم زاده از دیگر افرادی هستند که در بخش نمایشی به ایفای نقش پرداخته‌اند و غلامرضا حسین پور (نویسنده)، جعفر رجبی اصغری (دستیار تهیه)، افسانه کریمی (مجری طرح)، محمد محمدی (طراح گریم)، سحر گوران (طراح صحنه)، پیروز جابری (مدیر نور و تصویر)، مجتبی اعظم پور، شاهرخ عزیزی، محمد شاحسینی (تصویربرداران)، فرزاد علی محمدی (صدابردار)، محمد بابایی (تدوین) و محمدعلی نوروش و رامین بیانی (مشاوران تهیه کننده و کارگردان) از دیگر عوامل تهیه و تولید ویژه برنامه "حسینیه دلریش" هستند.