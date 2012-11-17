  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

پرویز مشرف:

پاکستان در پی حل مسالمت آمیز مناقشه کشمیر با هند است

پاکستان در پی حل مسالمت آمیز مناقشه کشمیر با هند است

رئیس جمهوری سابق پاکستان بر حل مسالمت آمیز مناقشات کشمیر با هند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال "پرویز مشرف" امروز شنبه گفت: ارتش پاکستان دشمن هند نیست و در پی صلح با این کشور به خصوص در مسائل مرتبط با کشمیر است.

مقامات هندی در ماههای اخیر گزارش دادند که ارتش هند و پاکستان بارها در منطقه مرزی در کشمیر موسوم به خط کنترل با یکدیگر درگیر شده و به تبادل آتش پرداختند.

هند و پاکستان از زمان پایان جنگ جهانی دوم بر سر کشمیر با یکدیگر اختلاف داشته و نظامیان دو کشور در ماههای اخیر برای چندین ساعت در منطقه مرزی ناحیه "بارامولا" در 110 کیلومتری شهر سرینگر به سوی یکدیگر تیراندازی کردند.

کد مطلب 1746034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها