پاکستان در پی حل مسالمت آمیز مناقشه کشمیر با هند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال "پرویز مشرف" امروز شنبه گفت: ارتش پاکستان دشمن هند نیست و در پی صلح با این کشور به خصوص در مسائل مرتبط با کشمیر است.

مقامات هندی در ماههای اخیر گزارش دادند که ارتش هند و پاکستان بارها در منطقه مرزی در کشمیر موسوم به خط کنترل با یکدیگر درگیر شده و به تبادل آتش پرداختند.

هند و پاکستان از زمان پایان جنگ جهانی دوم بر سر کشمیر با یکدیگر اختلاف داشته و نظامیان دو کشور در ماههای اخیر برای چندین ساعت در منطقه مرزی ناحیه "بارامولا" در 110 کیلومتری شهر سرینگر به سوی یکدیگر تیراندازی کردند.