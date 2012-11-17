آثار برتر آموزش خانواده در البرز تجلیل می شود

رضا پیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در هفته خانواده فراخوانی به کلیه مناطق آموزش و پرورش استان مبنی بر جمع آوری آثار مدرسین آموزش خانواده ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این فراخوان از مدرسین درخواست شده تا بسته های آموزشی خود را در قالب پاورپوینت و اسلاید به دفتر انجمن اولیا و مربیان ارسال کنند.

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان استان البرز گفت: قرار است آثار برتر این فراخوان در همایشی تجلیل و به عنوان هدیه بسته کامل این آثار در اختیار مدرسین برتر قرار گیرد.

پیری با بیان اینکه مدرسین تا 30 آبان ماه جاری فرصت ارسال آثار خود را دارند، اظهار داشت: تا کنون نواحی یک و چهار آموزش و پرورش کرج آثار خود را ارسال کرده اند و امید می رود تا پایان روز مقرر شده تعداد آثار به 100 اثر برسد.

وی گفت: در مجموع 197 مدرس شاغل و بازنشته آموزش خانواده در استان البرز حضور دارند که در این فراخوان شرکت خواهند کرد.