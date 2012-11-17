گلابی سرخط خبرها شد/ سال دیگر گلابی بخرید

مجله مهر: مغازه داران تهرانی هر کیلو گلابی درختی را به قیمت بیش از 10هزار تومان می فروشند. این را حسین مهاجران، رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران می گوید که معتقد است به دلیل تولید کم این میوه درکشور قیمت آن در میادین مرکزی میوه و تره بار به حدود 8000 تومان رسیده است. با این حال، نرخ‌نامه مصوب سازمان میوه و تره بار قیمت گلابی بیروتی را از تاریخ 24/08/1391 تا اطلاع ثانوی 2400 تا 2700 تومان نشان می دهد که این قیمت برای سایر گلابی ها تا 1700 تا 2000 تومان هم کاهش پیدا می کند.

گلابی در سرخط خبرها

نوسانات قیمت گلابی، در ماه های گذشته بارها این میوه را در صدر اخبار رسانه ها قرار داده است. 14 مردادماه امسال «فردا نیوز» در واکنش به اظهارات عسگراولادی در رابطه با واردات گلابی تیتر زد: پرتغال و گلابی اسرائیلی در بازار ایران! کمتر از یک ماه بعد، عصر ایران در رابطه با همین موضوع خبری با این تیتر روی خروجی خود فرستاد: «واردات انبه و گلابی 30 برابر شد». خبرآنلاین در روز سوم مهرماه مطلبی خبر گرانی گلابی را با تیتر «نگرانی های تازه از گرانی گلابی!» از مهر نقل کرد و ایسنا هم در روز 4 مهرماه امسال به نقل از رئیس اتحادیه باغداران نوشت: «سال آینده قیمت گلابی کاهش می یابد». تیترهایی که آخرین آنها با شوک قیمت 10هزار تومانی گلابی در بازارهای تهران روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت: «گلابی کیلویی 10000 تومان شد»!

سال دیگر گلابی بخرید!

گرانی گلابی البته اتفاق بی سابقه ای نیست. سال گذشته، همین روزها بود که قیمت گلابی از مرز 6000 تومان هم گذشت و یک ماه قبل، جهش 100درصدی قیمت گلابی آن را از کیلویی 2500 تومان به کیلویی 5هزار تومان رساند. اتفاقی که گفته می شود دلیل اصلی آن قطع 70 درصد از درختان گلابی توسط وزارت جهاد کشاورزی است که در 15 سال اخیر اتفاق افتاده و درختان گلابی جایگزین شده تا ثمردهی انبوه، یک سال دیگر راه دارند. به همین دلیل هم بود که ماه گذشته مجتبی شادلو رییس اتحادیه باغداران اعلام کرد که گلابی از سال آینده ارزان می شود.

اوایل دهه‌ 70 بیماری مزمن «آتیشک» در درختان به و گلابی مشاهده شد و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی تجویز کردند این بیماری هیچ درمانی ندارد و درختان بیمار و سالم، همگی باید قطع و ریشه‌کن شوند. این اتفاق در حالی افتاد که به اعتقاد رئیس اتحادیه باغداران، با کاهش مصرف کود، کاهش رطوبت و جلوگیری از تجمع آب و تغییر شیوه‌ آبیاری از سنتی به قطره‌ای امکان کنترل بیماری وجود داشت.

بعد از حذف درختان گلابی، پای گلابی های وارداتی به کشور باز شد تا گلابی بیروت، مصر، چین و آرژانتین جای گلابی ایرانی را بگیرد. طوری که بر اساس آمار گمرک در چهار ماه ابتدای امسال واردات گلابی 30 برابر شد! تا جایی که اسدالله عسگر اولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تحلیل این وضعیت گفت: «اگر مردم ما موز خارجی و یا پرتغال و گلابی اسراییلی را که از طریق لبنان و مصر وارد ایران می شود مصرف نکنند دچار چه مشکل جدی و اساسی خواهند شد؟» او گفت که امروز باید مردم ما همانند زمان جنگ رفتار کنند و «به منظور تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای داشتن اقتصاد مقاومتی ابتدا لازم است تا به سمت صرفه جویی رفته و مردم دچار ولع مصرف نشوند.»



گلابی از سال 51 تا امروز

تهرانی های قدیم، 32 سال قبل گلابی را کیلویی 7.5 تا 11.5 تومان می خریدند. این رقمی است که بر اساس اطلاعیه شهرداری تهران در سال 1359 اعلام شده بود و حالا بعد از گذشت 3دهه به نزدیک به هزار برابر شده است. در آن زمان گران‌ترین میوه هلوآلبرتا بود که با قیمت 12.5 تومان به فروش می رسید اما امسال قیمت آن ۱۷۵۰تومان بود.