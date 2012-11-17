دبیر اجرایی "هشتمین کنفرانس ملی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران" در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کنفرانس از 19 تا 21 شهریورماه سال آینده برگزار می شود افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری کنفرانس ملی «ماشین ‌بینایی و پردازش تصویر ایران» رشد هرچه بیشتر حوزه دانش‌های فنی در کشور است.

علی امیری افزود: ایجاد شرایط مناسب برای تبادل نظریه‌های مختلف را یکی از راهکارهای پیشرفت دانش‌های فنی برشمرد و افزود: در صورت تبادل هرچه بهتر علمی و فنی دانشجویان و اساتید در این کنفرانس و نیز ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی قطعا محققان بیش از پیش به تحقیق تشویق خواهند شد.

وی این کنفرانس را یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های ملی عنوان کرد و افزود: هر دو سال اقدام به برگزاری این کنفرانس ملی می‌شود که خوشبختانه سعادت برگزاری این دوره نسیب زنجان شده است.

امیری با بیان اینکه پذیرش مقالات به دو زبان فارسی یا انگلیسی میسر است ادامه داد: این کنفرانس در هشت محور اساسی برگزار خواهد شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بررسی مدل‌های ریاضی، آماری، هندسی، توپولوژیکی و فرکتالی در تصویر است.

دبیر اجرایی "هشتمین کنفرانس ملی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران" ارائه نظریه، الگوریتم و پیاده‌سازی نرم­افزاری و سخت‌افزاری برای نمایش، ایجاد، بهبود، انطباق و بخش بندی تصاویر، فشرده‌سازی تصویر و نهان‌نگاری را یکی دیگر از محورهای این همایش ملی عنوان کرد و افزود: این همایش به پردازش تصاویر ویدئویی، دید سه بعدی و استریو، تحلیل حرکت، پردازش داده‌های چند رسانه‌ای و تصویربرداری پزشکی خواهد پرداخت.

امیری مطالعه راه‌حل‌های عملی برای مشکلات جاری پردازش تصویر بینایی مصنوعی را یکی دیگر از اهداف این همایش عنوان کرد و افزودکرد: در این کنفرانس اقدام به درک و مدل‌سازی سامانه‌های طبیعی و مصنوعی و نیز ارائه روش‌های الهام گرفته از طبیعت خواهد کرد.

وی ادامه داد: همه اساتید، دانشجویان، محققان، کارآفرینان و کارشناسان صنعتی مرتبط با حوزه ماشین‌بینایی و پردازش تصویر می‌توانند مقالات مرتبط با موضوع کنفرانس را از طریق پورتال کنفرانس و تا تاریخ 30 فروردین‌ماه سال آینده به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

دبیر اجرایی "هشتمین کنفرانس ملی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران"با تاکید براینکه دبیر علمی کنفرانس رئیس دانشگاه و سایر اعضای کمیته نیز مشخص شده‌اند گفت: مقالاتی که محققان درصدد ارسال آن به دبیرخانه هستند، باید از کیفیت بالای محتوایی برخوردار باشد و همچنین قبلا در مجلات و کنفرانس‌ها استفاده نشده باشد.

امیری افزود: کمیته برگزارکننده در تلاش است تا با برگزاری برنامه‌های جانبی، به‌ویژه مسابقات برنامه نویسی، سخنرانی‌های علمی و میزگردهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت و برپایی نمایشگاه تجهیزات و دستاوردهای صنعتی، علاقه‌مندان را با آخرین دستاوردهای دانش فنی در حوزه های ماشین بینایی و پردازش تصویر آشنا کند.