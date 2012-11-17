اولین مرکز خیریه نگهداری دختران بی سرپرست در دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دامغان ظهر شنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از اولین مرکز خیریه نگهداری دختران بی سرپرست استان سمنان در دامغان، ضمن تاکید بر اینکه مومنین باید در انجام کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرند، اظهار داشت: اعمال و حرکت های خیر و خداپسندانه انسان در دفتر اعمال آنان ثبت و درج می شود.

حجت الاسلام سید محمود ترابی تصریح کرد: تنها چیزی که از ما انسان ها می ماند و برای همیشه ماندگار خواهد بود انجام کارهای خیر است.

وی از خیران و نیکوکاران دامغانی خواست که در امر ساخت و ساز حوزه علمیه همانند ساخت مراکز خیریه همکاری و مشارکت کنند.

به گزارش مهر، مرکز خیریه نگهداری دختران بی سرپرست دامغان در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع در دو بلوک و 16 واحد و با اعتبار 20 میلیارد ریال و از سوی خیر دامغانی حاج محمد مرشدی و با همکاری و همراهی موسسه خیریه متوسلین به 14 معصوم این شهرستان احداث شده است.

در آئین افتتاح و بهره برداری این مرکز، امام جمعه، فرماندار، مدیر کل بهزیستی استان سمنان، جمعی از مسئولین و خیران محلی حضور داشتند.