اقدامات ریاضتی برای حل بحران بدهی منطقه یورو کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "خوزه مانوئل گارسیا مارگالو" تاکید کرد که وزرای خارجه کشورهای ایبرو آمریکا روز گذشته در شهر کادیز در جنوب اسپانیا موافقت خود را با این موضوع که تدابیر ریاضت طلبانه اقتصای دولت برای حل بحران بدهی اروپا کافی نیست، اعلام کردند.

وی در ادامه رشد اقتصادی را کلید حل مشکل بدهی اروپا خواند و از مذاکرات وزرای خارجه کشورهای ایبرو آمریکا درباره بحران مالی و عواقب این بحران و بیکاری در کشورهای اروپایی خبر داد.

ایبرو آمریکا اصطلاح مورد استفاده از نیمه دوم قرن 19 است و به کشورهایی در آمریکا گفته می شود که قبلا از مستعمرات اسپانیا و پرتغال بودند.

البته نام کشورهای اسپانیا و پرتغال نیز درنشست کشورهای ایبرو آمریکا و سازمان ایالات ایبرو آمریکایی از جمله گینه استوایی، در آفریقای مرکزی ذکر شده است.

این اظهارات درحالیست که براساس آخرین نظرسنجی ها 73 درصد از اسپانیایی ها بر این باورند دولت عملکرد مناسبی را برای مقابله با بحران بدهی نداشته و نمی داند این بحران را مدیریت کند.

اسپانیا در ماه نوامبر از تروئیکا درخواست کمک و دریافت بسته مالی همچون وام های اعطایی به ایرلند، پرتغال و یونان را کرد.