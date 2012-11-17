به گزارش خبرنگار مهر، همایش وضعیت فلسفه در ایران معاصر گرامیداشت روز جهانی فلسفه بعدازظهر امروز چهارشنبه 24 آبان در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به کار خود ادامه داد.

در نشست روز دوم این همایش دکتر کریم مجتهدی به بررسی فلسفه غرب و آموزش آن در ایران پرداخت و گفت: فلسفه متوسل به عبارت می شود تا مباحث خود را بیان کند. فلسفه "آتی" است و کتاب هم "آن" است. فلسفه امکانات آتی بشر را فراهم می آورد.

وی افزود: فلسفه الزماً حرکت از شناختها به ناشناختها نیست. فلسفه حرکت از ناشناختهاست.

وی با بیان اینکه مردم حق دارند که بپرسند فلسفه به دردی می خورد گفت: باید توجه داشت که فلسفه به هیچ دردی نمی خورد ولی تعیین درد و مسأله با فلسفه است. این تشخیص درد است که آینده را می سازد.

وی تصریح کرد: قومی که به تفکر اهمیت نمی دهد آینده نخواهد داشتد آینده در مواردی که امکانات بعدی را احتمالاً بتوان تعیین کرد. این احتمال از طریق شناخت امکانات موجود میسر است.

این استاد فلسفه یادآور شد: بخش دوم دستور اول روش دکارت از بخش اول آن برای من مهمتر است که می گوید تصورات واضح را قبول نکنید و بلافاصله می گوید از شتاب زدگی بپرهیزید.

مجتهدی تأکید کرد: دکارت در واقع می گوید که حق را جستجو کن و از سبب ذهن بپرهیز. دکارت این نکته ها را در مورد روش علمی می گوید. باید توجه داشت که همه علوم از فرضیات و ذهنیات شروع می شود. دکارت در واقع عصر جدید و علوم جدید را پایه گذاری می کند.

وی افزود: یکی از مشخصات فلسفه در عصر جدید که در ایران مورد فراموشی قرار گرفته این است که نمی دانیم فلسفه و علوم جدید به یکدیگر نزدیکتر شده اند. نزدیکی علوم جدید و روشهای فلسفی یکی از ممیزات عصر جدید است.

وی تصریح کرد: اگر عقربه ذهن متکلم قرون وسطی بین وحی و عقل باشد، عقربه ذهنی فیلسوف عصر جدید میان علوم جدید و کلام سنتی است. فیلسوفان بزرگ مثل لایب نیتس نوعی تعادل میان این دو برقرار کرده اند.

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: این فیلسوفان می فهمند که اگر این تعادل درست ایجاد نشود به فرهنگ بشری صدمه می خورد.