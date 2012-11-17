فروش اینترنتی لوازم بهداشتی غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن عرفانی ظهر شنبه در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی درباره فعالیت های پلیس فتای استان برگزار شد گفت: فضای اینترنت همان گونه که بسیار خوب و کار آمد است به همان نسبت نیز می تواند خطرناک و مضر باشد.

وی افزود: در صورتی که یکسری مسائل امنیتی از سوی کاربران و استفاده کنندگان از این فضا رعایت شود مطمئنا بیشتر جنبه سود وفایده آن نصیب آنها خواهد شد.

عرفانی با اشاره به آزمایشگاه ادله دیجیتال استان توضیح داد: این آزمایشگاه در مهر ماه سال جاری وهمزمان با هفته نیروی انتظامی افتتاح شده است و با حضور متخصصان مجرب و کا آزمده نیروی انتظامی و امکانات خوبی که دارد در کشف جرم های که در فضای اینترنتی صورت می گیرد 99 درصد تاثیر داشته است.

وی افزود: این آزمایشگاه بسیاری از مشکلات موجود در راستای کشف جرایم فضای مجازی را حل کرده و علاوه بر خدمت رسانی در منطقه خراسان رضوی به پلیس خراسان شمالی وخراسان جنوبی نیز خدمت رسانی های لازم را انجام می دهد.

وی همچنین به کشف وبازبینی اطلاعات 1100 دی وی دی وسی دی ،75 دستگاه کیس رایانه 350 دستگاه انواع هارد ،1500 عدد فلش مموری و280 موبایل در آزمایشگاه دیجیتال پلیس استان اشاره کرد وگفت: در ضمن بازبینی یکی از رایانه های توقیف شده موفق به کشف هاردی شدیم که توسط اطلاعات موجود در این هارد یک باند جعل اسکناس، انواع چک های بانک های مختلف، کارت ماشین، جواز کسب دلار را شناسایی و تعدادی از مجرمان را دستگیر کردیم.

عرفانی از کشف 70 گیگا بایت فیلم غیر اخلاقی و همچنین اسکن مدارک شناسایی مردم در یک کافی نت خبر داد و از مردم خواست مراقب سوء استفاده کنندگان باشند و مدارک خودشان را در اختیار افراد غیر مجاز قرار ندهند.

رئیس پلیس فتای استان همچنین از همه مردم خواست رمز کارت های اعتباری خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مفقود شدن کارت اعتباریشان حتما و بلا فاصله با بانک تماس گرفته و مسئولان بانکی را در جریان امر قرار دهند تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: کاربران فضای مجازی هنگام ورود به این فضا آدرس های اینترنتی که دارند را به خوبی چک کنند و دقت لازم را در وارد کردن آدرس های اینترنتی داشته باشند تا در دام صیادان فضای مجازی گرفتار نشوند.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات صیادان اینترنتی با کم و زیاد کردن یک نقطه یا یک حرف و عدد سایتی جعلی را راه اندازی می کنند و کاربران اینترنتی بدون اطلاع وارد این فضا می شوند و با در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی شان دزدان اینترنتی را در اعمال مجرمانه شان موفق می کنند.

وی با تاکید بر اینکه کاربران اینترنتی به هیچ عنوان ایمیل های ناشناس را باز نکنند توضیح داد: گاهی اوقات هکرها و دزدان اینترنتی نرم افزار های جاسوسی خودشان را در قالب یک عکس زیبا و یا یک پیام خوش آب و رنگ وارد سیستم کاربران می کنند و با خارج کردن اطلاعات کاربران مشکلات زیادی را برای آنان بوجود می آورند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد یک صفحه غیر واقعی به نام شرکت ایرانسل در فضای اینترنت از گرفتار شدن یک شرکت بزرگ ومعروف خراسان رضوی که در زمینه گردشگری فعالیت می کند وهمچنین یکی از هتل های معروف شهر مشهد به دلیل ایجاد سایت غیر واقعی و قلابی از جانب متخلفان فضای غیر مجازی به نام این دو فعال اقتصادی خبر داد.

وی افزود:این شکل از تخلف باعث خارج شدن مبلغ 180 میلیون ریال از حساب یکی از شهروندان خراسانی شده است.

سرهنگ عرفانی از همه متصدیان آرایشگاه های زنانه خواست هنگام مراجعه و ورود مشتریانشان از خاموش بودن تلفن همراه آنان مطمئن شوند.