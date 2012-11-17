پنج تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی اردبیل فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاطفی بعد از ظهر شنبه در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره دو اردبیل گفت: کنترل و کاهش آلاینده های حاصل از تولیدات صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مهمترین هدف فعال سازی این طرحها بوده است.

وی دفع پسابهای صنعتی را از دغدغه های مهم واحدها تولیدی دانست و افزود: با احداث و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب نسبت به تصفیه پسابهای صنعتی اقدام شده و پس از طی فرایند تصفیه این آبها جهت آبیاری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در حال حاضر 98 درصد واحدهای به بهره برداری رسیده مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تحت پوشش سیستم تصفیه خانه فاضلاب هستند.

وی اضافه کرد: این تصفیه خانه ها با هزینه بالغ بر 43 میلیارد ریال احداث و راه اندازی شده و هم اکنون شهرکهای صنعتی شماره 1 و 2 اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر در حال فعالیت است.

ملاطفی عنوان کرد: شهرک صنعتی خلخال نیز با توافقات به عمل آمده به تصفیه خانه فاضلاب شهری متصل می باشد.

وی تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل در سال 89 از لحاظ عملکرد زیست محیطی، توسعه فضای سبز و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب رتبه برتر کشوری را در بین شرکتهای استانی کسب کرده است.

