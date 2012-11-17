اردوی تیم ملی بدمینتون جوانان و بزرگسالان کشور در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اجرایی اردوی تیم ملی بدمینتون کشورمان گفت: مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی کشورمان به منظور شرکت در مسابقات بین المللی بزرگداشت دهه فجر به میزبانی زنجان برگزار شد.

شهرام عربی افزود: این اردو با شرکت 12 نفر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در حال برگزاری بود که "نوا آرمادا" از اندولزی سرمربیگری تیم ملی را برعهده داشتند و مرتضی ولی دروری نیز به عنوان مربی در کنار وی بودند.

عربی با اشاره به اینکه 4 تن از بدمینتون بازان استان زنجان نیز در این اردو حضور داشتند گفت: در رده سنی بزرگسالان سروش اسکندری و سالار بیات از زنجان، علی شاه حسینی و ارسلان زرگان از تهران، حسن متقی از گیلان و کسری اصولی از فارس شرکت داشتند.

وی افزود: در رده سنی جوانان نیز محمدرضا فغفوری و محمدرضا باقری از زنجان، مهران شهبازی از کردستان، عرفان جوینده از گیلان و آرمین ذکی زاده از تهران به تمرینات خود ادامه می دادند .

عربی گفت: اردو به مدت یک هفته در آکادمی بدمینتون زنجان در حال برگزاری بود و روز جمعه خاتمه یافت.