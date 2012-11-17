  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

در آذرماه جاری؛

3200 واحد مسکن مهر در استان اردبیل افتتاح می شود

3200 واحد مسکن مهر در استان اردبیل افتتاح می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از افتتاح و واگذاری سه هزار و 200 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت به متقاضیان طی آذرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی استان با اشاره تعداد واحدهای تحویل داده شده در شهرستانها گفت: در شهرستان اردبیل 17 هزار و 761 واحد مسکن مهر ساخته می شود که از این تعداد هزار و 650 واحد در آذرماه تحویل می شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد 678 واحد نیز در شهرستان مشگین شهر به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: در این شهرستان سه هزار و 390 واحد مسکن مهر با مشارکت اداره راه و شهرسازی در حال احداث است.

حیدری با اشاره به تعداد واحدهای مسکن مهر در شهرستان پارس آباد افزود: در این شهرستان دو هزار و 500 واحد ساخته می شود که عملیات اجرایی 300 واحد از این تعداد تا اول زمستان به اتمام رسیده و به متقاضیان تحویل داده می شود.

وی شهرستان گرمی را تنها شهرستان بالای 25 هزار نفر جمعیت دانست که در آن مسکن مهر در آذرماه آماده تحویل ندارد.

دبیر کارگروه مسکن و شهرسازی استان اضافه کرد: در این شهرستان هزار و 87 واحد مسکن مهر ساخته خواهد شد که هیچ واحدی برای افتتاح در آذرماه وجود ندارد.

وی با اشاره به تعداد واحدهای آماده تحویل در شهرستان خلخال ادامه داد: در این شهرستان دو هزار و 500 واحد مسکن مهر ساخته می شود که 124 واحد آن در آذرماه آماده تحویل خواهد شد.

حیدری از تحویل 460 واحد مسکن مهر تا پایان آذرماه در شهرستان نمین خبر داد و تصریح کرد: در شهرستان نمین دو هزار و 500 واحد مسکن مهر ساخته می شود.

کد مطلب 1746062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها