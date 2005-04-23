تالار منطقه اي بورس كيش دوشنبه افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر؛ بعد از راه اندازي تالار منطقه اي بورس در تبريز نوبت به افتتاح تالارمنطقه اي بورس درمنطقه آزاد تجاري كيش شده و مراسم افتتاحيه اين تالارروز دوشنبه اين هفته برگزار خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: تالار بورس كيش در بلوار ساحل ‏نرسيده به ميدان اميركبير‏ مركزفعاليت هاي پولي وبانكي كيش واقع شده است.

بر اساس اين گزارش تالارفوق داراي چهار هزار و200 متر مربع مي باشد كه از اين مقدار 1500 متر به قسمت سالن معاملات و تجهيزات بورس اختصاص يافته وبقيه فضا در اختيار شركت هاي كارگزاري قرار خواهد گرفت. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

چندي پيش حسين عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار درباره تالارمنطقه اي كيش گفته بود: جهاني شدن بورس كشور جزء برنامه هاي مهم اين سازمان به شمارمي آيد و افتتاح تالارمنطقه اي در جزيره كيش مقدمات اين امر را فراهم خواهد كرد.

وي با بيان اينكه در تالار كيش معاملات به صورت ارزي انجام خواهد‏‏‏ افزوده بود: براي معامله در تالاركيش 10 درصد سهام شركت ها نزد بانك ها سپرده شده و بر اساس آن گواهي سپرده منتشر خواهد شد كه اين گواهي در اين تالارمورد داد وستد قرارخواهد گرفت.

در حال حاضر بين 10 تا 16 درصد معاملات بورس درتالارهاي منطقه اي صورت مي گيرد.