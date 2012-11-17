پاداش یک میلیون تومانی برای برای باسواد کردن یک بیسواد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شیخی ظهر شنبه در نشستی خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه ریشه مشکلات و بسیاری از ناهنجاری های جامعه از بیسوادی نشات می گیرد، تلاش برای افزایش سواد جامعه و تحقق 100 درصدی سواد در استان از برنامه هایی است که به صورت جدی دنبال می شود.

وی به برنامه ها و راهکارهای گسترش سواد در جامعه اشاره کرد و گفت: انسداد مبادی ورود به بیسوادی و تحت پوشش بردن کودکان لازم التعلیم از جمله این برنامه ها است.



شیخی همچنین با اشاره به ساختار جدید سواد آموزی کشور، افزود: در ساختار جدید دو دوره آموزشی مقدماتی و انتقال در یک دوره سوادآموزی ادغام شده است.



وی با بیان اینکه دوره مقدماتی دارای 400 ساعت آموزش است، اظهار کرد: افرادی که موفق به سپری کردن این دوره می شوند، ارزش تحصیلی دریافت شده آنان با پایه سوم ابتدایی برابر است.



معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به دوره انتقال، گفت: این دوره شامل 800 ساعت آموزش است که 200 ساعت آن به صورت غیر حضوری و 600 ساعت آن به شکل آموزش حضوری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دوره انتقال که معادل پایان دوره ابتدایی است، زمینه ارتقاء سواد به مقاطع بالاتر و مدارج عالی را فراهم می کند.



شیخی افزود: در ساختار جدید، نهضت سواد آموزی بخشی از پیکره آموزش و پرورش محسوب شده است و تلاش می شود از ظرفیت آموزش و پرورش در ریشه کنی بی سوادی بیش از گذشته استفاده شود.

برون سپاری فعالیتهای سواد آموزشی به بخش خصوصی

وی با اشاره به اهمیت سوادآموزی در کشور و استان گفت: یکی از سیاستهای راهبردی برنامه پنج ساله، ریشه کن کردن بیسوادی واستفاده از ظرفیتها برای شتاب دادن به این امر بوده است.

شیخی استفاده از بخش خصوصی را یکی از این ظرفیتها عنوان کرد و با اشاره به برون ‌سپاری فعالیتهای سوادآموزی به بخش غیردولتی و خصوصی اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح که موسوم به شیوه فرد به فرد است، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین موسسات عالی می توانند نسبت به گسترش سواد در جامعه و با سواد کردن افراد بیسواد اقدام کنند.



وی با بیان اینکه آموزش ‌دهندگان بخش غیردولتی به ازای باسواد کردن اشخاص بیسواد تا مقطع ششم ابتدایی یک میلیون تومان پاداش دریافت می‌ کنند، توضیح داد: در این طرح، به ازای هر فرد بیسوادی که 400 ساعت آموزش داده می شود، به شرط قبولی ، مبلغ 400 هزار تومان پاداش به آموزش دهنده پرداخت می‌ شود.



وی حداقل مدرک تحصیلی آموزش ‌دهندگان را دیپلم اعلام کرد و افزود: دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی نیز می ‌توانند در این طرح شرکت کنند.



شیخی با اشاره به برگزاری دوره کوتاه مدت ضمن خدمت برای افراد آموزش دهنده، گفت: در این راستا کتاب کار و نرم افزار آموزشی با عنوان فنون تدریس نیز برای آشنایی متقاضی به صورت رایگان در اختیار وی قرار می گیرد.



وی در خصوص آمار بیسوادی در استان خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر در گروه سنی 6 سال به بالا 99 درصد جمعیت و در گروه سنی 10 تا 49 سال که لازم التعلیم هستند، 84 درصد جمعیت باسوادند.