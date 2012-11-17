  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

طالبانی:

مقامات ترکیه درک درستی از اوضاع سوریه ندارند

مقامات ترکیه درک درستی از اوضاع سوریه ندارند

رئیس جمهوری عراق، مقامات ترکیه را به علت نداشتن درک صحیح از اوضاع سوریه به قضاوتهای غلط در خصوص تحولات و روند سیاسی این کشور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق گفت : مقامات ارشد ترکیه درک درستی از مسائل سوریه ندارند.

وی اظهار داشت : مقامات ترکیه درباره سوریه اشتباه کردند، آنها در ابتدا همه چیز را ساده می انگاشتند و فکر می کردند که بشار اسد سریعا ساقط خواهد شد، اما بعدا فهمیدند که اوضاع آنگونه که آنها فکر می کردند پیش نمی رود.

رئیس جمهوری عراق گفت : علویون و مسیحیان سوریه خواستار در قدرت ماندن اسد هستند و شورای ملی کردهای سوریه هم تا به حال به مخالفان سوری نپیوسته است.

وی همچنین یادآورشد: حتی قشر متوسط سنی های عرب سوریه در دمشق و حلب هم در خصوص رفتن اسد تردید دارند و هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته اند. 

کد مطلب 1746072

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