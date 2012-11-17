مقامات ترکیه درک درستی از اوضاع سوریه ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق گفت : مقامات ارشد ترکیه درک درستی از مسائل سوریه ندارند.

وی اظهار داشت : مقامات ترکیه درباره سوریه اشتباه کردند، آنها در ابتدا همه چیز را ساده می انگاشتند و فکر می کردند که بشار اسد سریعا ساقط خواهد شد، اما بعدا فهمیدند که اوضاع آنگونه که آنها فکر می کردند پیش نمی رود.

رئیس جمهوری عراق گفت : علویون و مسیحیان سوریه خواستار در قدرت ماندن اسد هستند و شورای ملی کردهای سوریه هم تا به حال به مخالفان سوری نپیوسته است.



وی همچنین یادآورشد: حتی قشر متوسط سنی های عرب سوریه در دمشق و حلب هم در خصوص رفتن اسد تردید دارند و هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته اند.