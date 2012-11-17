حضور به موقع اورژانس جان مادر و نوزاد کهگیلویه ای را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علمدار درکیا افزود: پس از تماس یکی از اهالی روستای "فیلگاه" از توابع شهرستان کهگیلویه با مرکز حوادث و فوریت های پزشکی مبنی بر وضعیت وخیم زن باردار، تیم امداد پایگاه جاده ای فوریت های پزشکی "فیلگاه" پس از حضور در محل و معاینه، متوجه شدند دو روز از زمان زایمان وی گذشته است.

وی بیان داشت: مراقبتها و عملیات ویژه اورژانسی در حین انتقال بیمار به بیمارستان باعث شد که جان این مادر و نوزاد از مرگ حتمی نجات یابد.

تربیت کودک نیازمند آرامش و صبر والدین است

کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت گچساران گفت: تربیت کودک مسئولیتی یک روزه نیست و نیازمند آرامش، پایداری و مقاومت والدین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون پیرایش افزود: تاثیر تربیت والدین در دراز مدت مشخص شده و تا هنگام تثبیت یک اصل تربیتی، کودک بارها دچار اشتباه خواهد شد.

وی بیان داشت: برخی والدین درمواجهه با مشکلات تغییر عادات فرزندشان به سرعت آشفته و ناامید شده و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند که این امر در تربیت فرزندان تاثیر منفی دارد.

پیرایش با بیان اینکه خانواده محل انتقال سنت ها، باورها و انواع مختلف شناخت هاست، تصریح کرد: نام خانوادگی کودک او را در مسیر و شبکه خویشاوندی قرار داده، نخستین هویت اجتماعی فرد را فراهم می کند و موقعیت اجتماعی والدین، موقعیت اجتماعی ۲۰سال ابتدایی زندگی فرزندان را ایجاد میکند.

1500 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهرستان دنا جمع آوری شد

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان دنا ازجمع آوری بیش از یک هزار و 500 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان توسط گشت گروه ضربت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی انصاری گفت: این گشت به مدت سه روز و با حضور تمامی کارشناسان و کاردانهای بهداشتی مراکز بهداشتی، درمانی تابعه شهرستان دنا برگزار شد.

وی افزود: در این گشت بیش از 70 درصد از مراکز توزیع و پخش مواد غذایی و آشامیدنی در سطح شهر ها، روستاها و مراکز بین راهی شهرستان مورد بازدید قرار گرفت.

انصاری بیان داشت: علاوه بر جمع آوری مواد تاریخ مصرف گذشته، به صاحبان 18 مغازه متخلف تذکر داده شد که در صورت عدم رفع مشکلات، طبق قانون با آنها برخورد می شود.

تربیت صحیح نوجوانان مستلزم آگاهی و بینش صحیح پدر و مادر است

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: تربیت صحیح، مستلزم آگاهی و بینش صحیح پدر و مادرها از تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی دوران بلوغ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاجماه یزدان پناه افزود: هیچ نوجوانی با اطاعت کورکورانه به بلوغ کامل نمی رسد و لازم است والدین با نوجوان خود شکیبا باشند.

وی بیان داشت: امروزه محدودیت ها باید به گونه ای باشد که به عزت نفس نوجوان خدشه ای وارد نشود.

یزدانپ ناه تصریح کرد: تفاوت بسیاری میان تحمیل محدودیت به سبک قدیم وتعیین محدودیت به سبک جدید وجود دارد و والدین باید آزادی همراه با آگاهی را به فرزندانشان آموزش دهند.

کارگاه آموزش مفاهیم هماتولوژی در گچساران برگزار شد

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه های شهرستان گچساران گفت:کارگاه آموزش مفاهیم هماتولوژی در گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا نوری افزود: در این کارگاه، کلیات علم خون شناسی در آزمایشگاه های تشخیص طبی، تشخیص به موقع بدخیمی های خونی و مراحل پیش سرطانی توسط پزشکان متخصص آزمایشگاهی آموزش داده شد.

وی بیان داشت: در این کارگاه، کارکنان آزمایشگاه های بخش های دولتی و خصوصی، کلینیک تأمین اجتماعی و هم چنین کارکنان آزمایشگاه های بیمارستان شهید رجایی و صنعت نفت گچساران حضور داشتند.

نوری افزود: شرکت کنندگان در این کارگاه با اصول انجام آزمایش دقیق CDCبرای داوطبان ازدواج و لزوم دانش و تجربه کافی در این زمینه آشنا شدند.

حفظ حریم یکدیگر، از راهکارهای دستیابی به یک خانواده سالم است

کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: حفظ حریم متقابل، از راهکارهای دستیابی به یک خانواده سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز پورانصاری افزود: تنظیم توقعات در محدوده حقوق متقابل اصلی مهم در کاهش تشنج در روابط است.

وی بیان داشت: با توجه به ارتقاء موقعیت زنان جامعه در سال های اخیر، همراهی مردان در پذیرش این شرایط، روابط طرفین را بهبود می بخشد.

این کارشناس سلامت روان مسائل مالی، عدم رضایت از روابط جنسی، خیانت زوجین نسبت به یکدیگر و چگونگی ارتباط زوجین با خانواده های خود را از جمله مهمترین مشکلات خانواده های امروزی عنوان کرد.

دومین دستگاه رادیولوژی دیجیتال استان هفته آینده افتتاح می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دومین دستگاه رادیولوژی استان، هفته آینده در بیمارستان شهید بهشتی شهر یاسوج افتتاح شده و نیاز شهروندان به عکسبرداری پزشکی به طور کامل مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسام الدین نبوی زاده افزود: در صورت تامین اعتبار لازم، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج زمینه لازم برای تجهیز تمام بیمارستان های استان به تکنولوژی رادیولوژی دیجیتال را فراهم خواهدکرد.

وی بیان داشت: رادیولوژی دیجیتال بیمارستان امام سجاد(ع) نیز به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

نبوی زاده با بیان اینکه سیستم های دیجیتال رادیولوژی، تکنولوژی قابل قبولی در عرصه تشخیص و درمان است، افزود: با راه اندازی این سیستم، نیاز به جابه جایی بیماران برای انجام عکسبرداری از بین رفته و این امر گام موثری در راستای حفظ سلامت مصدومین سوانح و حوادث است.

مصرف مواد غذایی مناسب، استروژن را در زنان یائسه افزایش می دهد

کارشناس مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: زنان یائسه به دلیل کمبود استروژن، دچار خارش پوست می شوند و با مصوف مواد غذایی مناسب می توانند استروژن را در بدن خود افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده میرزایی افزود: مصرف مواد غذایی مانند خرما، گیلاس، آلو، هویج، سیب‌زمینی، زیتون، خیار، بادمجان، رازیانه، تخم آفتابگردان، جوی دو سر، عسل، عدس و سویا می تواند به افزایش استروژن در زنان یائسه کمک کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل خشکی و خارش پوست، آلرژی ها هستند، عنوان کرد: این مشکل با مصرف غذاهای غنی از ویتامین C و E، بتاکاروتن، روی و مواد معدنی، قابل درمان است.

میرزایی با اشاره به نقش موثر تغذیه در مقابله با آلرژی ها افزود: مصرف بذر کتان، عملکرد کبد را بهبود بخشیده و خشکی و خارش پوست، را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه برگ ریحان نیز در کاهش خارش ناشی از عفونت‌های قارچی موثر است، تاکید کرد: با شناسایی مواد غذایی موثر در حساسیت های پوستی و حذف آنها از رژیم غذایی می توان برآلرژی غلبه کرد.

کمبود کاذب دارو در استان برطرف می شود

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در آینده نزدیک کمبود کاذب دارو در استان برطرف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله افشار افزود: کمبودهای کاذب دارویی به علت توزیع برخی داروها در یک منطقه خاص و عدم رسیدن به منطقه های دیگر، ایجاد شده است.

وی بیان داشت: با توجه به بعد مسافتی استان کهگیلویه و بویراحمد با فارس و خوزستان، استفاده از سامانه پیامک و پست الکترونیکی برای سرعت بخشیدن به انتقال کمبودها، در دستور کار قرار می گیرد.

افشار تشکیل کمیته ای سه نفره متشکل از نمایندگان انجمن داروسازان، انجمن پخش داروی استان فارس و معاونت غذا و دارو به صورت ماهانه را از دیگر تصمیمات نشست توزیع داروی استان به منظور برطرف کردن تحریم های اخیر در خصوص روند توزیع دارو عنوان کرد.

500میلیون تومان اعتبار برای نصب دستگاه رادیولوژی دیجیتال در بیمارستان امام سجاد یاسوج هزینه شد

سرپرست بیمارستان امام سجاد(ع) گفت: دستگاه رادیولوژی دیجیتال با امکان اتصال به فضای مجازی، دسترسی به آرا و نظرات پزشکان را در هر نقطه از دنیا فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان دهراب پور افزود: این سیستم با دارا بودن قابلیت عکسبرداری به طول 160 سانتی متر مربع، امکان دریافت تصاویر کامل از شرایط ارتوپدی بیمار و دید جامع، را برای پزشک فراهم می کند.

وی بیان داشت: مدت زمان تصویربرداری این دستگاه سه تا هفت ثانیه است.

دهراب پور با اشاره به نصب این دستگاه دیجیتال در بیمارستان امام سجاد یاسوج افزود: اعتبار هزینه شده برای نصب این دستگاه دیجیتال رادیولوژی معادل 500 میلیون تومان است.