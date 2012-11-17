ثبت 85 اثر تاریخی نیر در فهرست آثار ملی/ 35 آبگرم معدنی ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از آثار تاریخی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد آثار و بناهای تاریخی نیر تصریح کرد: در سطح این شهرستان 300 اثر شناسایی شده که معرفی و ثبت این آثار می تواند تعداد گردشگران ورودی به شهرستان را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه برای ثبت ملی آثار تاریخی شناسایی شده برنامه ریزی می شود، افزود: علاوه بر ثبت این تعداد 215 اثر شناسایی شده در این شهرستان نیز با برنامه ریزیهای انجام شده برای ثبت اقدام خواهد شد.

عباداللهی با اشاره به تعداد آبگرمهای موجود در این شهرستان اضافه کرد: در این شهرستان 35 آبگرم طبیعی وجود دارد که با ساماندهی این آبگرمها منابع درآمدی شهرستان از محل گردشگر پذیری ارتقا خواهد یافت.

فرماندار نیر با اشاره به ساماندهی و بهره برداری از آبگرم قینرجه در شهرستان نیر ادامه داد: بعد از چند سال آبگرم قینرجه با درجه حرارت 73 درجه سانتیگراد که در هر ثانیه 17 لیتر آب از آن جاری می شود به بهره برداری رسید که زمان بهره برداری از آن قابل توجه بود و باید از آبگرمهای دیگر نیز چنین استفاده هایی کرد.

رئیس کارگروه توسعه گردشگری شهرستان نیر با بیان اینکه چشمه های آبگرم دیگری در شهرستان نیر استعداد بهره برداری دارند، متذکر شد: با ساماندهی آبگرمهایی نظیر برجلو، سقزچی، داش آلتی، قمیش تی و... در این شهرستان می توان به رونق گردشگری شهرستان کمک کرد که این کار همت مسئولان استانی را طلب می کند.

