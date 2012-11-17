100 هکتار از فضای سبز اشتهارد آبیاری قطره ای می شود

علیرضا واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حدود 375 هکتار فضای سبز در اشتهارد ایجاد کرده ایم و با توجه به آب و هوای اشتهارد، نگهداری فضای سبز برای شهرداری هزینه زیادی دارد.



وی با بیان اینکه مشکل نخست شهرداری اشتهارد مالی است، اضافه کرد تا کنون موفق شده ایم که 100 هکتار از فضای سبز اشتهارد را آبیاری بارانی کنیم.

شهردار اشتهارد افزود: شهرک صنعتی اشتهارد علاوه بر اینکه برکاتی برای ما داشته ولی به علت مهاجرت از اقصی نقاط کشور و همچنین وجود دانش آموز از 31 استان کشور سبب نیازهای خاص خود شده است که قسمتی از شهر آن بر دوش شهرداری است.

واحدی تصریح کرد: ایجاد کمربندی شهر از اعتبارات ملی است که هفت سال شروع شده و آسفالت نیز شده است ولی هنوز بسته است.



وی گفت: اختلاف 30 ساله بین مسکن و شهرسازی و شهرداری وجود داشت که حل شد و حدود 2 هزار قطعه که شهرداری واگذار کرده بود و مردم دنبال سند آن بودند که 300 قطعه آن آماده واگذاری است.



شهردار اشتهارد با بیان اینکه کارهای فرهنگی و اجرای آن و تامین اعتبار آن بر دوش شهرداری است، اضافه کرد: ایجاد مجتمع فرهنگی و هنری از ضروریات شهرستان اشتهارد است.