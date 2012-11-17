امنیت و نظم دسته های عزاداری در قزوین برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب در همایش همیاران محرم که در سالن تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: نیروی انتظامی به دنبال برقراری نظم و امنیت است و راه اندازی ستاد تسهیلات محرم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم سوگواری سالار شهیدان انجام شده است.

وی افزود: یکی از مسائلی که در عزاداری ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد بهداشت و پاکیزگی و رعایت نظافت و نظم در مراسم است که توصیه های دینی اگر توجه شود می توانیم این مراسم را باشکوه بیشتری برگزار کنیم.

سردار جعفری نسب بیان کرد: فرهنگ دینی اجازه بی نظمی و ریختن زباله در خیابان و معابر را نمی دهد در این راستا با تشکیل ستاد تسهیلات محرم که با همکاری خوب مردم روبرو شده کارهای ارزشمندی انجام شده و در حال اجراست.

این مسئول انتظامی یادآورشد: در شرایطی که دشمنان می خواهند با انحراف جوانان به آینده نظام آسیب بزنند باید تلاش کنیم تا با جذب آنها در هیئت های مذهبی جعفری نسب خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان بدنبال انحراف جوانان هستند ضروری است برای جذب بیشتر آنها در هیئت های مذهبی و با محول کردن بخشی از وظایف هیئت ها به جوانان آنها را در کارها مشارکت دهیم.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی است و ایام محرم با قابلیت برگزاری عزاداری های محرم و صفر بهترین فرصت برای آشنایی مردم با الگوهای قیام امام حسین (ع) و ریشه های نظام طاغوت و بکار بستن الگوها در زندگی است.

جعفری نسب گفت: عزاداری های دهه اول ماه محرم بزرگترین همایش فرهنگی در دنیا بشمار می رود که در جهان بی نظیر است و نقش مهمی در تقویت روحیه دینی افراد دارد.

سرهنگ غلامعلی حسنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین نیز در این مراسم گفت: داربست هایی که در معابر و محل توزیع نذورات نصب می شوند باید از نظر ایمنی بررسی شوند و نصب آنها در محل عابر پیاده و مسیر تردد خودروهای سواری ممنوع است.

سرهنگ حسنی تصریح کرد: به منظور تامین امنیت هیئت های عزاداری ساماندهی امور ضروری است و مسئولان هیئت های مذهبی باید در خصوص نصب داربست و حرکت در مسیرهای تعیین شده برای جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی و بروز مشکلات مالی و جانی برای شهروندان اقدام کنند.

وی بیان کرد: به منظور حفظ نظم و تامین آسایش شهروندان و نیز حضور گسترده مردم و هیئت های عزاداری در مرکز شهر در محدوده امامزاده علی(ع) و آمنه خاتون(س) طرح محدودیت ترافیکی اجرا می شود.

علی عسگری کارشناس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین نیز در این همایش گفت: از هیئت های مذهبی درخواست می شود برای تهیه غذاهای نذری حتما از مواد اولیه سالم استفاده کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

وی گفت: استفاده از ظروف فوم دار برای غذاهای گرم و توزیع شربت و شیر و چای در ظروف یک بار مصرف بهداشتی و جمع آوری ظروف پس از مصرف از نکاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عسگری یادآورشد: مواد پخته شده برای نذری هم نباید بیش از دو ساعت در یخچال نگهداری شود و هنگام ذبح حیوانات در ایام عزاداری رعایت نظافت محیط اطراف ضروری است.