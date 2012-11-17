بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز در محکومیت کشتار مسلمانان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر رژیم اشغالگر قدس خوی خونخوار خودش را به مردم مظلوم ومسلمان فلسطین اشغالی نشان داد دوباره این مردم مظلوم را به خاک و خون کشیدند، در روزهای گذشته خبرهای تاسف باری از کشتارمردم بی دفاع غزه شنیده شد که قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.



این بیانیه ادامه می دهد: ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان البرز مشت های خود را بار دیکر گره میکنیم و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی و تمام استکبار جهانی را فریاد میزنیم و از تمامی مسلمین جهان خواستار این هستیم که در شرایط کنونی همه امت جهان اسلام بیش از پیش با هم متحد شده و با اتحادی بی نظیر مستکبران و مدعیان دروغین حقوق بشر از جمله دولت های غربی را به انزوا فرو می برند وهم صدا با هم این اقدام شنیع و بسیار ظالمانه را محکوم کنیم و با فریاد انزجار از تمامی این اقدامات با تمامی مردم مظلوم فلسطین احساس همدردی می کنیم و امیدواریم تمامی ظالمان و طاغوتیان در سراسر حهان در آینده ای بسیار نزدیک از تخت سلطنت و ظلم خود به پایین کشیده شوند و عدالت الهی به دست آخرین ذریه فاطمه زهرا(س) حضرت مهدی صاحب الزمان (عج) در سراسر گیتی طنین انداز شود و تمامی جهان کفر از روی زمین محو شوند و اسلام ناب محمدی (ص) دین بر حق در جهان شود، در شرایط کنونی باید همه امت جهان اسلامبیش از پیش متحد شوند.



در این بیانیه آمده است: به یاری خداوند منان امت مسلمان جهان در برابر دفاع حق از باطل همواره پیروز خواهد شد و روزی خواهد رسید که سرنوشت معاندین دین خدا و پیامبر اکرم (ص) و پیروان راستین آن حضرت، به زوال و شکست و فروپاشی منجر خواهد شد، شایسته است که دستگاه های دیپلماسی و سازمان های تاثیر گذار کشور در جلوگیری از این فاجعه عظیم بشری همه ظرفیت های موجود را به کار گرفته و در جهت دفاع از مردم مظلوم و مسلمانان کشور فلسطین اقدامات عاجل و مناسبی را تدارک دیده و مشتی بر دهان مستکبران و زور گویان عالم و زیاده خواهان بزند.



این بیانیه می افزاید: ما دانشجویان بسیجی دانشگاه ههای استان البرز ضمن اعلام برائت از این اقدام شنییع و ضد بشری را محکوم نموده و تحت فرامین و منویات مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) در برپایی عدالت در سراسر جهان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم نمود تا به امید پروردگار عالم روزی فرا رسد که امت اسلام ناب محمدی(ص) بر همه جهان حکومت کند.