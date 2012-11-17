  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

حاشیه راه آهن-صنعت نفت/

اعتراض دایی به درگیری لفظی انجامید

اعتراض دایی به درگیری لفظی انجامید

دیدار تیم های فوتبال راه آهن و صنعت نفت در شرایطی با پیروزی تیم تهرانی به پایان رسید که علی دایی با بازیکنان آبادانی درگیری لفظی پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال راه آهن تهران و صنعت نفت آبادان با برتری دو بر یک تیم فوتبال راه آهن در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید. این دیدار حواشی داشت که می خوانید:

- حدود هزار نفر تماشاگر برای دیدن بازی در ورزشگاه اکباتان حاضر شده بودند که نیمی از آنها هواداران صنعت نفت بودند.

- خلیل صالحی و صادق رئیسی کیا مدیران عامل دو باشگاه با حضور در جایگاه ویژه بازی را از نزدیک تماشا کردند.

- عباس نواصرزاده، عرفان اولروم و بهشاد یاورزاده با حضور در جایگاهویژه  این بازی  را از نزدیک تماشا کردند.

- در دقیقه 69 بازیکن صنعت نفت بر روی بازیکن راه آهن مرتکب خطا شد که این موضوع اعتراض علی دایی را به همراه داشت و او از داور درخواست کرد که به بازیکن تیم نفت کارت نشان دهد. این موضوع باعث شد تا چند بازیکن صنعت نفت به سمت علی دایی حمله‌ور شده و با او درگیری لفظی پیدا کنند که در این هنگام جهانگیر عسگری بازیکن راه آهن و نیمکت‌نشینان این تیم به هواخواهی علی دایی از جای خود برخاستند که دایی از آنها خواست دخالت نکنند تا این درگیری لفظی ختم به خیر شود.

- در دقیقه 86 پیروز قربانی بازیکن تیم راه آهن و سیامک کوهنورد بازیکن تیم صنعت نفت آبادان در یک صحنه با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند که دخالت بازیکنان دو تیم مانع از ادامه درگیری شد.

- در دقیقه 91 مهدی زارعی با انجام خطا بر روی بازیکن تیم صنعت نفت آبادان کارت زرد دوم را از حسن اکرمی داور این دیدار دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

کد مطلب 1746083

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