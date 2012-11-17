اعتراض دایی به درگیری لفظی انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال راه آهن تهران و صنعت نفت آبادان با برتری دو بر یک تیم فوتبال راه آهن در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید. این دیدار حواشی داشت که می خوانید:

- حدود هزار نفر تماشاگر برای دیدن بازی در ورزشگاه اکباتان حاضر شده بودند که نیمی از آنها هواداران صنعت نفت بودند.

- خلیل صالحی و صادق رئیسی کیا مدیران عامل دو باشگاه با حضور در جایگاه ویژه بازی را از نزدیک تماشا کردند.

- عباس نواصرزاده، عرفان اولروم و بهشاد یاورزاده با حضور در جایگاهویژه این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

- در دقیقه 69 بازیکن صنعت نفت بر روی بازیکن راه آهن مرتکب خطا شد که این موضوع اعتراض علی دایی را به همراه داشت و او از داور درخواست کرد که به بازیکن تیم نفت کارت نشان دهد. این موضوع باعث شد تا چند بازیکن صنعت نفت به سمت علی دایی حمله‌ور شده و با او درگیری لفظی پیدا کنند که در این هنگام جهانگیر عسگری بازیکن راه آهن و نیمکت‌نشینان این تیم به هواخواهی علی دایی از جای خود برخاستند که دایی از آنها خواست دخالت نکنند تا این درگیری لفظی ختم به خیر شود.

- در دقیقه 86 پیروز قربانی بازیکن تیم راه آهن و سیامک کوهنورد بازیکن تیم صنعت نفت آبادان در یک صحنه با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند که دخالت بازیکنان دو تیم مانع از ادامه درگیری شد.

- در دقیقه 91 مهدی زارعی با انجام خطا بر روی بازیکن تیم صنعت نفت آبادان کارت زرد دوم را از حسن اکرمی داور این دیدار دریافت کرد و از زمین اخراج شد.