برنامه آمایش سرنوشت آینده قم را رقم خواهد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌رضا پیریایی در جلسه کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان طی سخنانی، هدف از تشکیل این جلسه را ادامه بررسی برنامه آمایش استان عنوان و اظهار کرد: در این نشست که به صورت هفتگی برگزار می‌شود، علاوه بر اعضای ثابت، دستگاه‌های دارای نقش برجسته در این سند فرادستی نیز حضور خواهند داشت.



استاندار قم با بیان این که برنامه آمایش سرزمین، سرنوشت آینده استان را رقم خواهد زد، به لزوم شرکت مدیران دستگاه ها با آمادگی بالا در این نشست اشاره کرد و افزود: همه مدیران باید با همفکری و مشارکت جدی، زمینه تدوین سندی جامع، پخته و کارآمد در اجرا را فراهم کنند.



وی با تاکید بر لزوم استفاده از اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیات در مطالعات آمایش، گفت: در جلسات بعدی کارگروه آمایش، اطلاعات مربوط به بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی استان به صورت جداگانه توسط مشاور مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



پیریایی با اشاره به این که مطالعات به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه آمایش، قرار است به برنامه عملیاتی تبدیل شوند، افزود: جمعیت، امکانات، قابلیت ها ، مزیت های نسبی و ظرفیت توسعه پذیری، شاخص های مهمی هستند که باید در تدوین برنامه آمایش به جد مورد توجه قرار گیرند.

