مسجد و محله محوری راس هرم فعالیت های فرهنگی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رضاحسینی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، سنت عزادارى عاشورا را زمینه ساز فراهم آوردن پاسدارى از اندیشه شیعه در نسل جوان اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی در حوزه فرهنگ با توجه به حجم گسترده مسائل فرهنگی نسبت به سایر مقوله ها نیاز به تلاش و اهتمام بیشتری از سوی مسئولین دارد.



وی با بیان اینکه برنامه ریزی در حوزه فرهنگ بدون توجه به بعد معنوی فرهنگ اثربخش نخواهد بود، بر توجه به این مقوله در اجرای برنامه های فرهنگی تاکید کرد.



این مسئول با تاکید بر اینکه، طراحی، تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی باید متناسب با فرهنگ قومیت های مختلف باشد اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و اجرای تمام برنامه های این حوزه باید بر پایه فرمایشات مقام معظم رهبری در افق 1404 تحت عنوان مهندسی فرهنگی و توجه به ریزه کاری های موجود از ارائه طرح تا فازبندی باشد.



معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با تاکید بر اجرای طرح مسجد محوری در کرج، عنوان کرد: برای تحقق این مهم نیاز به استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در مساجد و هیئات است.



این مسئول بیان کرد: عزاداری برای امام حسین(ع) در مهمترین کارکرد خود، سبب شده است تا یاد، نام و پیام‌های نهضت عاشورا زنده و جاوید بماند و آموزه‌های آن به همه بشریت انتقال یابد.

"یگانی" جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کرج شد

با حضور محمدرضا رضاپور، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری کرج، از زحمات علی دقیقان تقدیر و آرش یگانی به سمت جانشین این معاونت منصوب شد.

در این مراسم مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج با تسلیت فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری یکی از حوزه های گسترده ترین حوزه ها در زمینه ارتباط با مردم است.



علیرضا پیغمبردوست افزود: در واقع این حوزه از زمان تولد تا زمان بعد از مرگ نیز به افراد و شهروندان خدمات ارائه می دهد.



این مسئول اظهار داشت: در مدیریت شهری برنامه ریزی از مسائل اصلی و غیرقابل اجتناب است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان مربوطه قرار گیرد.



انسداد مسیر شرق به غرب پل آزادگان/ مسیرهای جایگزین اعلام شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج از انسداد مسیر شرق به غرب پل آزادگان خبر داد و گفت: مسیرهای جایگزین اعلام شده است.

علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: به منظور اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات لاستیکی پوشش درزهای انبساط پل آزادگان، مسیر عبوری شرق به غرب پل آزادگان مسدود شده است.

وی افزود: همچنین در این زمینه رمپ شمال به غرب پل آزادگان تا روز دوشنبه، 29 آبان ماه سال جاری نیز مسدود است.



سازمان پسماند کرج برترین غرفه در دومین نمایشگاه بین الملی بازیافت شد

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج به عنوان برترین غرفه در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بازیافت، پسماند و بیومس انتخاب شد.

این نمایشگاه با محوریت مدیریت پسماندهای عادی، شهری، روستایی، نخاله های ساختمانی، پسماندهای عفونی و ویژه پزشکی، مدیریت پسماندهای نفت، گاز و پتروشیمی، مدیریت پسماندهای بیومس، کشاورزی و فرآورده های تجدید پذیر، پسماندهای صنعتی، معدنی و خودرو برگزار شد.

در این نمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در راستای تحول در مدیریت پسماند و انتقال تجارب علمی به دیگر شهرهای کشور ، برترین سازمان مدیریت پسماند در کشور شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج به عنوان برترین و موفق ترین مدیر در حوزه مدیریت پسماند کشور انتخاب شد.

نمایشگاه ملزومات پزشکی و ورزشی در شهرداری کرج آغاز بکار کرد

مشاور شهردار و سرپرست اداره رفاه و درمان شهرداری کرج از آغاز بکار نمایشگاه ملزومات پزشکی و ورزشی در شهرداری کرج خبرداد.

غلامرضا راموز افزود: نمایشگاه فوق با همکاری اداره درمان و بیمه شهرداری و شرکت تجهیزان قائم در محل شهرداری کرج برپا شده است.

وی در خصوص مزایای برپایی نمایشگاه اظهارداشت: از جمله خروجی های مثبت و کارآمد نمایشگاه ملزومات پزشکی و ورزشی، ارائه این ابزارها با تخفیفات ویژه است.

این مسئول، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را ارائه خدمات و تسهیلات اداری به پرسنل و خانواده شهرداری عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه از روز جاری به مدت 20 روز در ساختمان ستاد مرکز شهرداری واقع در طبقه همکف دایر است.



نکات ایمنی در مساجد و تکایا رعایت شود/ آماده باش آتش نشانی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بر رعایت کامل توصیه های ایمنی در مساجد و تکایای این کلانشهر طی ماه محرم خبر داد و گفت: در این ماه سازمان به صورت کامل آماده باش است.

حاجعلی فرجامی اظهار داشت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در اجرای اهداف والا و خطیر خود که حفظ و صیانت از جان و مال شهروندان در برابر ریق و حوادث است، به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و دلخراش اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل ایمن سازی مساجد و حسینیه، تکایای عزاداری و سایر اماکن متبرکه که در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پذیرای مشتاقان ودلسوختگان آن امام همام میباشند، کرده است.

وی با اشاره به توصیه ها و نکات ایمنی در خصوص برپایی و استقرار تکایای عزاداری، از شهروندان خواست که تمامی موارد مذکور را به درستی و دقیق رعایت کنند تا در این ماه دچار سانحه و حادثه نشویم.