فرماندار جدید لنگرود معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بعداز ظهر امروز در این مراسم گفت: کشور ایران امروز در مقابل فشارهای اقتصادی زیادی قرار گرفته و باید با صبر، تحمل و مدیریتی عالی همه این موانع و مشکلات را پشت سر گذاشت و در مقابل این فشارها کوتاه نیامد.

مهرداد لاهوتی افزود: در این موقعیت حساس همه باید گوش به فرمان ولایت و رهبر باشند تا به کشور و نظام جمهوری اسلامی آسیب وارد نشود.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار گیلان نیز در این مراسم گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت یک امانت است که باید از این فرصت مغتنم برای خدمت به مردم بهره جست.

محمد اکبر زاده افزود: مدیران این مسئولیت ها را از امام عظیم الشان انقلاب، خانواده های شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان به امانت گرفته اند.

وی با بیان اینکه کشور ایران در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار گرفته است، اظهار داشت: با اطاعت محض از ولایت فقیه با اقتدار از این پیچ گذر خواهیم کرد.

اکبرزاده ادامه داد: مدیریت در کشور سه برش بیشتر ندارد برش ملی، برش استانی، برش شهرستانی و برای هر انتخاب و تشخیص امین بودن هر فردی همه شاخص های ملی، استانی و شهرستانی فرد را ملاک برای برتری بودن آن در نظر می گیرند.

وی با بیان اینکه برای توسعه پایدار همه جانبه کشور تمامی ارگان ها و مسئولان باید در کنار هم و همگام با هم باشند از فرماندار جدید لنگرود خواست با تدوین برنامه های میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت با بهره گیری از ظرفیت های موجود برای توسعه همه جانبه این شهرستان تلاش کند.

سرپرست فرمانداری لنگرود هم در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید این شهرستان از مسئولان به ویژه فرماندار خواستار تسریع در اجرا و افتتاح پروژه های بزرگی همچون دانشگاه پیام نور، پروژه آب کومله و دیگر پروژه ها تا دهه فجرسال جاری شد.

سعید ابراهیم پورافزود: مسئولان باید در تمامی لحظه ها نسبت به حوادثی که بطور خواسته یا ناخواسته ایجاد می شود آماده و تمهیدات لازم در خصوص مقابله با این حوادث را داشته باشند.

سرپرست فرماندار لنگرود با اشاره به اینکه بخشداری مرکزی این شهرستان به مدت یک سال بدون بخشدار است از معاون سیاسی - امنیتی استاندار گیلان خواستار تدبیر لازم در این زمینه شد.

فرماندار جدید لنگرود نیز در این مراسم بر لزوم حاکم کردن روح وحدت، برادری، اخوت و دوستی در بین مسئولان و مردم تاکید کرد.

کمال محمد بیگی افزود: به جهت اجرای پروژه های بزرگ و کوچک شهرستان لنگرود اقدامات و پیگیری های لازم با حمایت و همکاری مسئولان استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.

در ادامه این مراسم " کمال محمد بیگی " به عنوان فرماندار جدید لنگرود معرفی و از زحمات "عزیز کاظمی " فرماندار اسبق این شهرستان تقدیر شد.