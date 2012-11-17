زندگی در سایه ارزشها معنا پیدا می کند/ درسها و عبرتهای قیام عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر شنبه در دیدار با اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان با اشاره به ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) اظهار داشت: زندگی و قیام سید الشهدا (ع) حیات و زندگی انسان را تفسیر کرد.

وی با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) به این معنا بود که زندگی در سایه ارزشها معنا پیدا می کند عنوان کرد: اگر ارزشها در زندگی وجود داشته باشد آنگاه حیات بشر معنا پیدا می کند و در غیر این صورت بشر دارای یک زندگی ننگین خواهد بود.

آمران به معروف و ناهیان از منکر پیروان واقعی سید الشهدا(ع) هستند



نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) ریشه کرامت، معدن حکمت و اساس عفت و عصمت است، تصریح کرد: امام حسین (ع) به بشریت آموخت که زندگی باید در سایه امر به معروف و نهی از منکر باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه آمران به معروف و ناهیان از منکر پیروان واقعی سید الشهدا(ع) هستند بیان داشت: این افراد باید راه، هدف و مشی امام حسین (ع) را همواره دنبال کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید معروف را در خود پیاده و از منکر دوری کنیم تصریح کرد: در این راستا انتظار این است که شوراهای امر به معروف و نهی از منکر استان در این زمینه با جدیت و تلاش بیشتری ورود پیدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شوراهای امر به معروف و نهی از منکر لرستان باید در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند ادامه داد: در این راستا شوراها باید اقدام به آسیب شناسی در این حوزه کرده و زمینه رفع این آسیبها را فراهم آورند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مسامحه و سهل انگاری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در استان نباید صورت گیرد افزود: اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر باید آسیبها و مشکلات موجود در این زمینه را جمع آوری کرده و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اعلام کنند.

قیام عاشورا سراسر عبرت است



وی در بخش دیگری از سخنان خود به درس ها و عبرت های عاشورا اشاره کرد و بیان داشت: به طور حتم عبرت آموزی از عاشورا موجب می شود که خطاها و لغزشهای گذشته را تکرار نکنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه قیام عاشورا سراسر عبرت است تصریح کرد: یکی از این عبرتها این است که بعد از رحلت پیامبر اسلام امامت به مقام خلافت تنزل پیدا کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید براینکه در این دوران مردم را از اهل بیت جدا کردند و مسیر زندگی اسلامی آنها را تغییر دادند عنوان کرد: ریشه قیام عاشورا تغییر امامت به خلافت بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت جامعه در مسیر و خط ولایت ادامه داد: در این راستا نباید بگذاریم مسیری که خدای متعال و پیامبر برای انسان ترسیم کرده اند عوض شود.

ضرورت تقویت دشمن شناسی در جامعه



نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ضعف در دشمن شناسی و نداشتن بصیرت کافی را یکی دیگر از عبرتها و درسهای قیام عاشورا عنوان کرد و گفت: در این راستا ما باید به همان اندازه که خدا شناسی و امام شناسی را تقویت می کنیم باید دشمن شناسی را نیز در جامعه تقویت کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه باید تولی و تبری را در کنار یکدیگر رعایت کنیم تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز همواره در بیانات خود بر ضرورت دشمن شناسی و غافل نشدن از دشمن اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه اگر توطئه های دشمنان یکی پس از دیگری علیه ایران خنثی می شود به دلیل دشمن شناسی مردم است عنوان کرد: سربلندی در هشت سال دفاع مقدس، خنثی شدن توطئه دشمنان در جریان فتنه و ... نیز به دلیل دشمن شناسی مردم بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: به طور حتم امروز هم توطئه تحریم دشمن نیز با دشمن شناسی مردم برطرف خواهد شد.

سربلندی و عزت در سایه ایستادگی صورت می گیرد



حجت الاسلام میرعمادی خطرات عافیت طلبی، تجمل گرایی، اشرافی گری را نیز از دیگر عبرتها و درسهای قیام عاشور برشمرد و گفت: این موارد موجب از دست رفتن روحیه ایثار، شهادت طلبی و ایستادگی در مقابل ظلم می شود.

وی با تاکید بر اینکه قیام عاشورا نشان دهنده این است که سربلندی و عزت در سایه ایستادگی صورت می گیرد ادامه داد: در این راستا نباید بگذاریم که روحیه عافیت طلبی و دنیا طلبی بر زندگی ما حاکم شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین کوتاهی خواص در انجام وظایف را از دیگر عبرتهای قیام عاشورا دانست و گفت: در آن زمان شخصیتهای فراوانی بودند که علیرغم مخالفت با یزید در قیام عاشورا شرکت نکردند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز آمران به معروف و ناهیان از منکر باید درسها و عبرتهای قیام عاشورا را سرلوحه کار خود قرار دهند افزود: این افراد باید نسبت به هوشیار و آگاه کردن مردم در برهه های مختلف اقدام کنند.