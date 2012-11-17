تیم های تذکر لسانی در هیئتهای مذهبی لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الدین دریکوند ظهر شنبه در جمع اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان اظهار داشت: هدف از قیام عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

وی با بیان اینکه در این راستا همه باید تذکر لسانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم عنوان کرد: این امر برگرفته از روش و سیره امام حسین (ع) است.

رئیس هیئتهای مذهبی استان لرستان با تاکید بر اینکه عزاداری های ایام محرم باید هدفمند برگزار شود، تصریح کرد: در این راستا تیم های تذکر لسانی در هیئتهای مذهبی استان لرستان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام دریکوند با بیان اینکه بر حسب جمعیت هیئتهای مذهبی در لرستان تیم های تذکر لسانی تشکیل شده است عنوان کرد: این تیم های تذکر لسانی متشکل از مسئولان هیئتها، مداحان و پیرغلامان هیئتها است.

وی با اشاره به توزیع بازوبند ها بین تیم های تذکر لسانی در هیئتهای مذهبی استان تصریح کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته نماز ظهر عاشورا نیز در همه شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئتهای مذهبی استان لرستان در مجموع تعداد هیئتهای مذهبی موجود در سطح استان را دو هزار و 320 هیئت عنوان کرد.