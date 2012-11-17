اسامی شهید و مجروحان انفجار سامرا/افزایش تمهیدات امنیتی در ایام محرم

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انفجاری که در مسیر بین سامراء و بغداد در منطقه امامزاده سید محمد رخ داده است گفت: در این حادثه سعید عسگرنیا، معصومه محب حیدری، قربانعلی کرم‌پور، رقیه کرم‌پور، یوسف شیعه، رقیه مازوچیان، مهدی باغبانی نارنجی و محمد دانشورنیا مجروح شدند .

وی ادامه داد: خوشبختانه حال مجروحان خوب است و در بیمارستانی در شهر بلد بستری هستند و احتمال دارد فردا از بیمارستان مرخص شوند .

اخوان تاکید کرد: در ایام محرم با توجه به این که این گونه حوادث افزایش پیدا می کند از سوی دولت عراق تمهیدات امنیتی خاصی اندیشیده می شود .

