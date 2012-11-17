پیروزی تیم البرز در مسابقات کاناپولو لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از رقابتها که به میزبانی استان مرکزی در شهر ساوه برگزار شد، تیم کاناپولو البرز با نتیجه 7 بر 4 تیم مازندران را شکست داد و با نتیجه 6 بر1 از سد رنگ روناس اراک گذشت.



تیم کاناپو لو البرز از دور بعد که به میزبانی تهران برگزار می شود با نام پرسپولیس شرکت خواهد کرد.



مقاومت بسیج و آستانه گیلان در تهران به مصاف پرسپولیس البرز خواهند رفت.

تیم والیبال البرز، خوزستان را در هم کوبید



از سری مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی امید دختران تیم والیبال البرز مقابل خوزستان به پیروزی دست یافت.



در این دیدار تیم والیبال البرز مقابل تیم خوزستان در ست شماری با نتیجه 25 بر22( به سود البرز)، 25بر18( به سود البرز)، 24بر26( به سود خوزستان ) و 25بر23( به سود البرز) و در مجموع سه بریک به برتری دست یافت.



در بازی بعد خود با برنده دیدار دو تیم تهران و فارس که هم اکنون در حال برگزاری است ، صف آرایی خواهد کرد.



سایپای البرز مقابل شهرداری تبریز به میدان خواهد رفت



در هفته هفتم از دور رفت مسابقات والیبال باشگاه های برتر کشور ، سایپای البرز فردا یکشنبه 28 آبان ماه در کرج مقابل شهرداری تبریز صف آرایی خواهد کرد.



تیم والیبال ساپپای البرز نایب قهرمان شش دوره لیگ برتر والیبال کشور که در دیدار قبلی خود در یک بازی سخت شهرداری ارومیه را با نتیجه 3 بر 2شکست داد ، فردا یکشنبه 28 آبانماه ساعت 17 در سالن انقلاب اسلامی میزبان شهرداری تبریز خواهد بود.



در دیگر دیدار ها شهرداری ارومیه – پیکان تهران در سالن غدیرارومیه ، جواهری گنبد – متین ورامین در سالن المپیک گنبد، باریج اسانس – پیشگامان کویر یزد، سالن تختی کاشان ، نوین کشاورز – آلومینیوم المهدی، خانه والیبال تهران و کاله مازندران – میزان خراسان، سالن پیامبر اعظم آمل به مصاف حریفان خود خواهند رفت.



تمامی دیدارها راس ساعت 17 فردا برگزار خواهند شد.



در مسابقات کاراته دو برد و دوباخت سهم البرزی ها شد



کاراته کاران البرزی در هفته دوم از دور برگشت لیگ آینده سازان و جوانه های کشور با دو برد و دو باخت به کار خود در این هفته خاتمه دادند.



هیئت کاراته البرز در لیگ جوانه ها مقابل مازندران به پیروزی دست یافت و در مقابل مازندارن شکست را پذیراشد، در لیگ آینده سازان نیز مقابل حاج شعبان علی به میدان رفت و پیروزی را به خود اختصاص داد اما دیدار با دانشگاه آزاد را واگذار کرد.



درهفته دوم از دور برگشت هیئت کاراته البرز میزبانی این دوره از رقابتها را برعهده داشت .



تیم والیبال بانوان البرز مقابل اصفهان شکست را پذیرا شد



از سری مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی امید دختران تیم البرز مقابل اصفهان به میدان رفت و سه بر صفر بازی را واگذار کرد.



در این دوره ازرقابتها که به میزبانی استان خوزستان و با شرکت 7 تیم در حال پیگیری است ، تیم والیبال دختران امید البرز مقابل اصفهان در سه ست با نتایج 25 بر 9 ،25 بر 17 و 25 بر 16 مغلوب شد.



این دوره از رقابتها در دو گروه برگزار می شود که البرز، کرمان، خوزستان و اصفهان تیم های شرکت کننده در گروه یک و تهران، خراسان رضوی و فارس تیم های شرکت کننده در گروه دو هستند.



تیم والیبال امید دختران البرز در بازی بعد خود مقابل کرمان صف آرایی خواهد کرد.



سایپای البرز مقابل شهرداری ارومیه پیروز میدان شد



در هفته ششم از مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور سایپای البرز با نتیجه 3بر 2 شهرداری ارومیه را شکست داد و پیروز میدان شد.



شهرداری تبریز و پیشگامان کویر به ترتیب جواهری گنبد ، باریج اسانس و کاله مازندران را با نتیجه سه بر صفر در هم کوبیدند، متین ورامین مقابل آلومینیوم المهدی سه بر یک پیروز میدان شد و نوین کشاورز سه بر یک بازی را به میزان خراسان واگذار کرد.



تا پایان این هفته از رقابتها پیشگامان کویر در صدر جدول رده بندی جای گرفت و کاله مازندران ، پیکان تهران، متین ورامین، میزان خراسان، شهرداری ارومیه و سایپای البرز به ترتیب جایگاههای دوم تا هفتم را به خود اختصاص دادند.

