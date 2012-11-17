تشکیل صندوق حمایت از نخبگان در گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی بعد از ظهر شنبه در جمع معاونان آموزش و پرورش افزود: همچنین راه اندازی یک سیستم هوشمند نظارتی فرایندی و هدفمند از جمله ملزوماتی است که در حوزه معاونت متوسطه به آن احساس نیاز می شود .

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های حوزه معاونت آموزش متوسطه و موفقیت های کسب شده در این حوزه افزود: طرح های جدید و خلاقانه باید به سطوح بالاتر انعکاس داده شود ، موفقیت ها زمانی نمود پیدا کرده و ماندگار خواهد شد که مستندسازی شود.



مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان با گرامیداشت ماه محرم، در خصوص فلسفه وجودی قیام امام حسین(ع) گفت: امروز شرایط پیچیده جهان کنونی متأثر از نهضت عاشورا و افکار نورانی سالار شهیدان است.

سوخت سرایی معاون آموزش و پرورش گلستان نیز ضمن اشاره به کلیه فعالیت ها و برنامه های اجرا شده در سال تحصیلی گذشته گفت: توازن بین رشته ها در بخش متوسطه نظری و فنی و حرفه ای و همچنین کیفیت بخشی به نمرات دروس نهایی دبیرستانه ها و ارتقای رتبه کمی و کیفی کنکور استان از جمله برنامه هاست.



وی در ادامه به تشکیل صندوق حمایت از تولیدی کردن هنرستان ها ، تشویق 10 درصد معلمان موفق در آزمون های نهایی ، برگزاری مراسم تجلیل از ستارگان علمی استان در سال 91 و تشکیل حمایت از حمایت از نخبگان آموزشی ، پرورشی و پژوهشی اشاره کرد.