  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

در موضعی ضد سوری؛

آلمان دهها نظامی به ترکیه اعزام می کند

آلمان دهها نظامی به ترکیه اعزام می کند

دولت آلمان حدود 170 نظامی خود را برای استقرار در مرز ترکیه با سوریه به ترکیه اعزام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " حریت " چاپ ترکیه،  در راستای درخواست ترکیه برای استقرار موشکهای "پاتریوت" ناتو در مرز سوریه ، دولت آلمان حدود 170 نظامی خود را به مرز ترکیه با سوریه اعزام می کند.

به نوشته این روزنامه، این نظامیان قرار است برای فراهم کردن ادوات و مقدمات استقرار موشکهای پاتریوت در این منطقه مستقر شوند.

لازم به ذکر است وزیر دفاع آمریکا نیز با درخواست ترکیه برای استقرار موشکهای پاتریوت ناتو در مرز ترکیه با سوریه با هدف آنچه دفاع از ترکیه در قبال حملات احتمالی موشکی و هوایی سوریه خوانده، موافقت کرده بود. 

کد مطلب 1746103

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